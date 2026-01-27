Germania oferă un milion de euro recompensă oricui va „duce la autorii” penei de curent masive din Berlin

Blackout în Berlin, 4 ianuarie 2026. Sursa foto: Getty Images

Guvernul german a promis marţi o recompensă de un milion de euro oricui va „duce la autorii” sabotajului care a provocat o mare pană de curent la Berlin, la începutul lui ianuarie, informează AFP, potrivit Agerpres. Anunţul privind suma oferită de procuratură şi poliţie a fost făcut de ministrul de interne Alexander Dobrindt, într-o conferinţă de presă.

Măsura neobişnuită a fost luată în timp ce ancheta pentru identificarea unui grup misterios de extremă stânga, care a revendicat online atacul, pare să se fi blocat; în orice caz, nu s-au făcut anunţuri publice despre vreun progres.

Nu se ştie nimic sau aproape nimic despre Vulkangruppe (Grupul Vulcan), deşi acesta este activ de mai mulţi ani. Procuratura a deschis un dosar pentru „apartenenţă la o organizaţie teroristă” şi pentru sabotaj.

Blackout la Berlin, timp de mai multe zile

În 3 ianuarie, un incendiu provocat intenţionat la o instalaţie din sud-vestul Berlinului a lăsat în întuneric peste 100.000 de oameni, în circa 45.000 de locuinţe din capitala germană, a întrerupt reţelele de telefonie mobilă şi internet şi a paralizat transportul în comun. Situaţia a revenit la normal abia în 7 ianuarie.

Atacul a evidenţiat vulnerabilitatea unor infrastructuri vitale din Germania, în contextul eforturilor autorităţilor de a face faţă ameninţării ruse. Pe de o parte, nu există sisteme paralele pentru asigurarea funcţionării serviciilor critice în caz de urgenţă, iar pe de altă parte Dobrindt a recunoscut că Germania difuzează prea multe informaţii publice despre infrastructură.

Grupul Vulcan a mai revendicat circa zece atacuri, din 2011 până acum

Ministrul a promis că parlamentul va adopta săptămâna aceasta o nouă lege privind protecţia infrastructurilor vitale, însă proiectul de act normativ, aşteptat de câteva luni, a fost deja criticat de mediul de afaceri şi de unii politicieni pentru birocratizarea excesivă, care împiedică eficienţa, obligând în acelaşi timp la o transparenţă prea mare privind infrastructurile, ceea ce i-ar putea ajuta pe răufăcători.

Primarul Berlinului, Kai Wegner, criticat pentru modul în care a gestionat criza, a salutat ideea recompensei, apreciind că demonstrează acordarea „celei mai înalte priorităţi” arestării atacatorilor.

Vulkangruppe a mai revendicat circa zece atacuri din 2011. Unul dintre acestea a vizat în martie 2024 o uzină de lângă Berlin a companiei Tesla, unde au fost incendiate liniile electrice de alimentare a sitului.

Auutorităţile nu au identificat în niciunul din cazuri autorii, eventualii complici sau presupuşi membri ai grupării.