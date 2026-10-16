Gest rar făcut de China. Ministrul lui Xi Jinping atacă Israelul și îl somează să înceteze colonizarea forțată în Cisiordania

2 minute de citit Publicat la 15:15 16 Oct 2026 Modificat la 15:16 16 Oct 2026

Intrarea în așezarea evreiască Yitzhar, în Cisiordania ocupată, 14 octombrie 2026. Foto: Getty Images

Ministrul chinez de externe, Wang Yi, a cerut Israelului să oprească „înființrea forțată” de așezări evreiești în Cisiordania și să anuleze măsurile deja luate în acest sens, relatează BBC, care citează o declarație difuzată de biroul oficialului de la Beijing.

„Chestiunea palestiniană” reprezintă „cea mai mare nedreptate istorică a acestui secol”, i-a spus Wang președintelui israelian Isaac Herzog, în cadrul unei întrevederi desfășurate joi, în marja unei conferințe în Azerbaidjan.

Beijingul a susținut constant cauza palestiniană și a reiterat faptul că „soluția a două state” reprezintă „direcția corectă”.

China încearcă să se impună ca mediator în Orientul Mijlociu

China încearcă să se poziționeze ca mediator în conflictele din Orientul Mijlociu, amintește BBC.

În 2023, Beijingul a facilitat un acord pentru restabilirea relațiilor diplomatice între Iran și Arabia Saudită, după ani de ostilități. La începutul acestui an, China a participat, alături de Pakistan, la eforturile de se ajunge la o încetare a focului în conflictul dintre Israel, susținut de SUA, și Iran.

Eforturile Beijingului vizavi de războiul din Gaza s-au concentrat pe unitatea palestiniană.

În 2024, Beijingul a obținut acordul facțiunilor palestiniene rivale pentru formarea unui „guvern de reconciliere națională” interimar, destinat Cisiordaniei ocupate și Fâșiei Gaza după încheierea războiului cu Israelul. Acest plan nu a fost însă niciodată pus în aplicare.

În prezent, potrivit ministrului Wang, „prioritatea imediată” este deschiderea completă a accesului către Gaza și stoparea extinderii „catastrofei umanitare”.

China este dispusă să colaboreze cu comunitatea internațională pentru a determina părțile să revină la dialog și să „caute o soluție politică a conflictului”, a subliniat oficialul chinez.

Președintele israelian „s-a bucurat” să discute cu ministrul chinez

Într-o postare pe platforma X, Herzog a menționat că s-a bucurat să se întâlnească cu Wang. Potrivit președintelui israelian, discuția s-a concentrat pe „relațiile dintre țările noastre și situația din Orientul Mijlociu”.

„Am subliniat dorința Israelului de a avea pace în regiune, menționând totodată amenințările strategice la adresa securității noastre, în primul rând din partea Iranului și a grupărilor teroriste care acționează ca interpuși ai acestuia”, a scris el.

China menține legături strânse cu Iranul și este cel mai mare cumpărător de petrol iranian. Sectorul petrolier al Teheranului a fost sancționat de SUA din cauza programului nuclear al republicii islamice.

Acordul de încetare a focului în Gaza nu a adus și pacea între Israel și Hamas

La un an de la instituirea unei încetări a focului, locuitorii din Gaza continuă să trăiască sub amenințarea constantă a atacurilor israeliene, a strămutărilor forțate și a dificultăților legate de securitatea alimentară. Deși bombardamentele de amploare au încetat, Israelul a continuat atacurile în Gaza aproape în fiecare zi. Peste 1.400 de palestinieni au fost uciși în urma atacurilor israeliene din această zonă, în anul scurs de la intrarea în vigoare a încetării focului, în octombrie 2025.

Armistițiul, negociat cu medierea SUA, a reprezentat prima etapă a unui acord conceput să pună capăt războiului din Gaza, după atacul sângeros condus de Hamas pe 7 octombrie 2023 în sudul Israelului.

Avansarea către următoarea etapă a acordului a stagnat, Israelul și gruparea Hamas acuzându-se reciproc de încălcarea înțelegerii.