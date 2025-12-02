Ce au arătat probele luate din blocurile arse din Hong Kong. Furia și presiunea publică cresc, se fac arestări în valuri

Hong Kong va demara o anchetă independentă privind incendiul mortal, pe măsură ce presiunea publică crește. Sursa foto: Getty Images

Liderul din Hong Kong a declarat că se va asigura că "se face dreptate" în urma incendiului care a ucis cel puţin 151 de oameni săptămâna trecută, în complexul rezidenţial Wang Fuk Court, iar anchetatorii se concentrează pe plasele de protecţie de calitate inferioară folosite de companiile de construcţii, a relatat CNN. Alte cel puţin 30 de persoane sunt în continuare dispărute. Totodată, Hong Kong va demara o anchetă independentă privind tragedia, condusă de un judecător, pe măsură ce presiunea publică crește.

Conform sursei citate, numărul persoanelor arestate în legătură cu incendiul care a distrus şapte blocuri înalte şi a ars aproape două zile a crescut la 14, iar alte arestări ar putea urma, au declarat autorităţile. În plus, directorul executiv al Regiunii Administrative Speciale Hong Kong, John Lee, a promis să "dezvăluie adevărul" şi să "urmărească justiţia" pentru victime.

"Voi iniţia un comitet independent, condus de un judecător, pentru a investiga motivul pentru care a izbucnit incendiul şi cum s-a răspândit atât de repede", a precizat John Lee, directorul executiv al regiunii chineze, care a promis "reforme sistematice" pentru a fi prevenită repetarea unei tragedii similare.

În timpul declaraţiilor, liderul din Hong Kong a mai adăugat: "Nu contează cine este implicat, vom ajunge la adevăr".

Numărul victimelor a rămas la 151 de persoane marţi, cu cel puţin 30 în continuare dispărute, după ce cel mai grav incendiu din ultimele decenii a devastat complexul Wang Fuk Court. Complexul de locuinţe, care era în renovare, adăpostea peste 4.000 de persoane, multe dintre ele fiind în vârstă.

O căutare minuţioasă a rămăşiţelor victimelor continuă la faţa locului, specialiştii cercetând cu meticulozitate fiecare apartament.

"Deoarece unele dintre cadavre au fost reduse la cenuşă, nu excludem posibilitatea să nu putem scoate toate persoanele dispărute", a declarat Karen Tsang, şefa unităţii de anchetă a victimelor, care şi-a stăpânit lacrimile într-o conferinţă de presă care a avut loc luni după-amiază, a mai scris CNN.

Majoritatea celor arestaţi sunt consultanţi, contractori şi subcontractori legaţi de lucrările de construcţii, iar 13 dintre ei sunt cercetaţi sub suspiciunea de "ucidere din culpă prin neglijenţă gravă", au declarat oficialii.

Plasa de sârmă substandard care înfăşura schelele din bambus din jurul turnurilor complexe şi care nu respecta standardele de siguranţă la incendiu a contribuit la răspândirea rapidă a flăcărilor, au mai menţionat oficialii luni.

Şapte din cele 20 de probe prelevate din complex după incendiu nu au trecut testele de siguranţă la incendiu, a declarat Chris Tang, Secretarul pentru Securitate din Hong Kong.

Serviciile de urgență au continuat luni să caute prin cele șapte turnuri ale complexului Wang Fuk Court din Tai Po, la câteva zile după cel mai mortal incendiu al orașului din ultimii 75 de ani.



