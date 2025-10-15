Israelul redeschide punctul de trecere Rafah pentru ajutorul umanitar trimis în Fâșia Gaza. 600 de camioane vor intra în eclavă

La sfârşitul lunii august, ONU a declarat zone de foamete în enclava palestiniană de coastă, contestate de Israel. Foto: Getty Images

Israelul va autoriza miercuri redeschiderea punctului de trecere Rafah, la graniţa dintre Egipt şi Fâşia Gaza, pentru a permite tranzitul ajutorului umanitar. "Prin redeschiderea acestui punct de frontieră, 600 de camioane de ajutor umanitar vor fi transportate miercuri în Fâşia Gaza de către ONU, organizaţii internaţionale recunoscute, sectorul privat şi ţările donatoare", a anunţat miercuri postul public de radio şi televiziune israelian KAN, transmite AFP, potrivit Agerpres.



Această măsură este cerută insistent de ONU şi cele mai importante ONG-uri care acordă asistenţă, în condiţiile în care Fâşia Gaza se confruntă cu o criză umanitară de amploare după mai bine de doi ani de război.

KAN precizează că redeschiderea punctului de trecere Rafah, decisă de "eşalonul politic", urmează predării de către Hamas a încă patru cadavre ale unor ostatici marţi seara, în cadrul acordului de încetare a focului cu Israelul mediat de preşedintele american Donald Trump.



Acordul prevedea că Hamas va preda Israelului toţi ostaticii încă deţinuţi în Fâşia Gaza, vii şi morţi, într-un termen de maxim 72 de ore de la intrarea în vigoare a armistiţiului.



Deşi mişcarea islamistă palestiniană a eliberat la timp toţi ostaticii încă în viaţă (20 de persoane), ea a predat marţi seara Israelului doar opt cadavre din cele 28 reţinute în Fâşia Gaza.



Acuzând Hamas că trage de timp şi întârzie procesul, Itamar Ben-Gvir, ministrul securităţii interne şi figură emblematică a extremei drepte, a cerut marţi seara prim-ministrului Benjamin Netanyahu să taie pur şi simplu ajutoarele umanitare destinate Fâşiei Gaza.



Însă, potrivit informaţiilor publicate de KAN, decizia de a redeschide punctul de trecere Rafah a fost luată după ce Israelul a fost informat despre intenţia Hamas de a returna miercuri rămăşiţele trupeşti a patru ostatici.

Armata israeliană a declarat marţi că a deschis focul după ce "mai mulți suspecți" au trecut "linia galbenă" și s-au apropiat de forțele care operează în zona de nord a Fâșiei Gaza.