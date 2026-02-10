Lavrov exclude posibilitatea unei păci în Ucraina în viitorul apropiat: Mai este mult de parcurs, nu am ajuns încă acolo

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. Foto: Getty Images

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că procesul de pace din Ucraina este departe de a se fi încheiat. „Negocierile sunt în desfășurare. A doua rundă a avut loc la Abu Dhabi și mai este mult de parcurs”, a spus el într-un interviu acordat NTV, potrivit The Moscow Times.

Lavrov, care cu o zi înainte a încercat să dea vina pe Washington pentru lipsa unui tratat de pace, a declarat, de asemenea, că există „un fel de percepție entuziastă a ceea ce se întâmplă care nu ar trebui împărtășită”. El a spus că aceasta se referă la convingerea larg răspândită că președintele Donald Trump „i-a pus pe europeni la locul lor, l-a pus pe Președintele Volodimir Zelenski la locul lui și le cere să respecte termenii unui potențial armistițiu”.

„Toate acestea sunt foarte bune dacă vrem să obținem pacea în Ucraina, dar nu am ajuns încă acolo”, a spus ministrul.

Lavrov și-a reiterat, de asemenea, opiniile cu privire la urmărirea de către Rusia a unei „ordini mondiale multipolare” și la „combaterea practicilor neocoloniale” ca prioritate a Moscovei în relațiile internaționale. În plus, el a acuzat din nou Statele Unite că „abuzează de poziția dolarului în economia globală și transformă moneda americană într-o armă împotriva statelor indezirabile”.

Discuțiile mediate de SUA dintre Rusia și Ucraina au avut loc la Abu Dhabi în perioada 23-24 ianuarie și 4-5 februarie. În urma acestor întâlniri, Trump a declarat că Washingtonul „aproape a obținut” o soluționare pașnică și așteaptă cu nerăbdare evoluții ulterioare. Emisarul special al SUA, Steve Witkoff, a numit discuțiile „constructive”. El a spus că părțile au discutat despre o suspendare a ostilităților și un mecanism de monitorizare, convenind să continue dialogul în următoarele săptămâni. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a exprimat opinii similare.

Conform surselor Reuters, Rusia continuă să ceară predarea întregului Donbas, în timp ce Ucraina consideră acest lucru inacceptabil și își declară disponibilitatea de a crea o zonă demilitarizată în regiune. Nu există încă niciun compromis în această privință. O sursă rusă a declarat pentru TASS că lucrările la un acord de pace ar dura cel puțin șase săptămâni, chiar dacă negocierile vor avansa favorabil.

Cu o zi înainte, Zelenski a anunțat că documentele privind garanțiile de securitate pentru Ucraina erau gata.

„Nu există alternativă la securitate. Nu există alternativă la pace. Nu există alternativă la restaurarea statului nostru”, a declarat el.