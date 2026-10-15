Pierdere uriașă pentru armata rusă: Ucraina anunță că a distrus 6 avioane de luptă supermoderne cu o singură rachetă Neptun

2 minute de citit Publicat la 11:58 15 Oct 2026 Modificat la 11:59 15 Oct 2026

Șase aeronave Su-34M au fost distruse, împreună cu echipamentele de la sol folosite pentru susținerea operațiunilor de zbor. FOTO: Profimedia Images

Ucraina susține că o singură lovitură cu o rachetă Neptun a distrus șase avioane de vânătoare rusești Su-34M la Borisoglebsk, provocând o pierdere importantă flotei pe care Rusia o folosește pentru a ataca intens linia frontului cu bombe ghidate, potrivit united24media.com.

Marina ucraineană susține că un atac cu o rachetă Neptun asupra aerodromului militar rusesc Borisoglebsk a distrus șase avioane de vânătoare, folosite în bombardamente, Su-34M în noaptea de 15 octombrie, provocând o lovitură majoră uneia dintre flotele de aeronave pe care Moscova se bazează puternic pentru atacurile cu bombe ghidate împotriva trupelor ucrainene și a orașelor de pe linia frontului.

Potrivit Marinei ucrainene, atacul a fost efectuat cu un sistem de rachete de coastă Neptun împotriva aerodromului din regiunea Voronej, în Rusia.

Aerodromul militar Borisoglebsk, lovit de racheta Neptun

Șase aeronave Su-34M au fost distruse, împreună cu echipamentele de la sol folosite pentru susținerea operațiunilor de zbor, în timp ce pe teritoriul bazei au fost înregistrate explozii secundare și un incendiu.

„În noaptea de 15 octombrie, Forțele Navale ale Forțelor Armate ale Ucrainei au lovit aerodromul militar Borisoglebsk din regiunea Voronej, în Rusia, folosind sistemul de rachete de coastă Neptun”, a transmis Marina.

„În urma atacului, șase bombardiere Su-34M au fost distruse. Au fost distruse și echipamentele tehnice care susțin operațiunile aviatice, în timp ce pe teritoriul aerodromului au fost înregistrate explozii secundare și un incendiu. Informațiile sunt în curs de clarificare.”

Su-34M este o versiune modernizată în profunzime a avionului rusesc Su-34, un avion supersonic de vânătoare bombardament, capabil să opereze în orice condiții meteorologice. Acesta a fost dezvoltat ca o evoluție a aeronavei, cu scopul de a înlocui modelul mai vechi Su-24M.

Modernizarea a extins semnificativ capacitățile avionului în materie de avionică, recunoaștere, sisteme de război electronic și gamă de arme de precizie.

Aeronava poate transporta simultan mai multe bombe aeriene ghidate și convenționale, precum și diferite tipuri de rachete. Forțele ruse s-au bazat puternic pe familia Su-34 pentru lansarea bombelor planante echipate cu kituri de ghidare și aripi UMPK, care permit aeronavelor să lovească poziții și localități ucrainene de la distanțe mari în spatele liniei frontului.

Pierderea reduce capacitatea Rusiei de a lansa atacuri

Modernizarea Su-34M a introdus, de asemenea, sisteme îmbunătățite de comunicații, navigație și control al armamentului, precum și containere de recunoaștere concepute pentru misiuni de informații electro-optice, electronice și radar. Cei doi piloți ai aeronavei stau unul lângă altul într-o cabină puternic blindată, realizată din titan.

Gama extinsă de armament include bombe ghidate de precizie, rachete de croazieră și arme antinavă, în timp ce sistemele modernizate de război electronic și radar sunt concepute pentru a îmbunătăți capacitatea de supraviețuire a aeronavei în fața sistemelor de apărare antiaeriană.

Marina ucraineană a declarat că distrugerea aeronavelor ar reduce capacitatea Rusiei de a desfășura misiuni de aviație tactică în sectoarele afectate și ar slăbi flota utilizată pentru atacurile cu bombe ghidate împotriva forțelor ucrainene și a comunităților din apropierea liniei frontului.

Anterior, o dronă FPV ucraineană de apărare antiaeriană a doborât în aer un elicopter de atac rusesc Mi-28NM modernizat.

Ucraina a lansat, în iunie 2025, un atac surpriză cu drone asupra unei baze aeriene rusești, în cadrul Operațiunii "Pânza de păianjen" (Spiderweb), în urma căruia se estimează că au fost avariate între șapte și opt aeronave Tu-95.