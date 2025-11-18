Maduro susține că e dispus să discute față în față cu Trump, în timp ce SUA desfășoară o flotă de nave de război lângă Venezuela

Publicat la 08:51 18 Noi 2025

Maduro se declară pregătit de un dialog direct cu Trump / Sursă colaj foto: Hepta

Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro a afirmat luni că este pregătit să discute „faţă în faţă” cu omologul său american Donald Trump, care a menţionat posibile discuţii cu omologul său venezuelean în timp ce Statele Unite au desfăşurat o flotă de nave de război în Caraibe, oficial în cadrul unei operaţiuni antidrog, notează AFP, potrivit Agerpres.

„Statelor Unite, celui care doreşte să discute cu Venezuela, vom vorbi cu el, faţă în faţă. Nicio problemă. Ceea ce nu putem permite (...) este ca poporul creştin din Venezuela să fie bombardat şi masacrat”, a declarat preşedintele Maduro, ca răspuns la o scrisoare a unui pastor american în timpul programului său săptămânal de la televiziunea publică venezueleană.

„Am spus-o în engleză şi o repet mereu. Dialog, nu-i aşa, în engleză? Dialog, dialog... Da, pace! Război, nu. Niciodată război! ... Astfel, oricine doreşte să discute ne va găsi întotdeauna pe noi, oameni de cuvânt”, a adăugat el câteva momente mai târziu.

Maduro a vorbit, de asemenea, despre „sectoare ale puterii" americane - fără a da nume - care „vor ca preşedintele Trump să facă cea mai mare greşeală a vieţii sale şi să intervină militar împotriva Venezuelei. Acesta ar fi sfârşitul politic al leadershipului său... şi îl împing, îl împing, îl provoacă, îl provoacă”, mai adaugă acesta.

Washingtonul transmite semnale contradictorii cu privire la posibilitatea unor atacuri asupra teritoriului venezuelean evocate de Donald Trump.

De asemenea, luni, preşedintele american le-a spus jurnaliştilor că, „la un moment dat, voi vorbi cu el”, adăugând în acelaşi timp că Nicolás Maduro „nu a fost bun pentru Statele Unite”.

Întrebat dacă exclude trimiterea de trupe americane în Venezuela, Trump a răspuns: „Nu, nu exclud această posibilitate, nu exclud nimic".

Din august, Washingtonul menţine o prezenţă militară importantă în Caraibe, inclusiv cel mai mare portavion din lume, oficial pentru a lupta împotriva traficului de droguri destinat Statelor Unite.

Dar Caracasul acuză Washingtonul că foloseşte traficul de droguri ca pretext „pentru a impune o schimbare de regim" şi a confisca petrolul său.