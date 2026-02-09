Mai mulți senatori americani s-au dus în vizită în Groenlanda pentru „a reconstrui încrederea”: „Avem un preşedinte care a trădat-o”

Senatorii americani, într-o conferință de presă, la Nuuk, Groenlanda, 9 februarie 2026. Sursa foto: Getty Images

O delegaţie de senatori americani s-a aflat luni în vizită în Groenlanda, pentru „a reconstrui încrederea”, zdruncinată de dorinţa preşedintelui SUA, Donald Trump, de a ocupa acest teritoriu arctic, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„În câteva propoziţii şi câteva cuvinte, încrederea care fusese stabilită de la al Doilea Război Mondial s-a erodat şi s-a deteriorat, iar noi trebuie să lucrăm pentru a o reconstrui”, a declarat senatoarea republicană Lisa Murkowski într-o conferinţă de presă.

„Noi, membrii Congresului, suntem aici pentru a vă reaminti că preşedintele nostru poate face anumite declaraţii, dar că şi noi, în Congres, avem un rol de jucat”, a adăugat ea.

Delegaţia, compusă din Lisa Murkowski, senatorul Angus King (independent) şi democraţii Gary Peters şi Maggie Hassan, a vizitat baza militară americană de la Pituffik şi s-a întâlnit cu prim-ministrul groenlandez Jens-Frederik Nielsen.

Aceşti senatori au avut de asemenea programată o întrevedere cu ministrul de externe Vivian Motzfeldt.

„Vrem să ne consideraţi prietenii voştri”

Preşedintele american Donald Trump a provocat o undă de şoc în Groenlanda în ianuarie, insistând asupra intenţiei sale de a cuceri teritoriul autonom danez, prin forţă dacă este necesar, pentru a-i garanta securitatea. Ulterior, şi-a retras ameninţarea.

Trump a susţinut că a convenit asupra unui cadru de negociere cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru a oferi Statelor Unite o influenţă mai mare asupra teritoriului arctic.

A fost înfiinţat un grup de lucru format din Groenlanda, Danemarca şi Statele Unite pentru a discuta preocupările americane.

„Avem un preşedinte care a trădat această încredere, şi a trădat-o într-un mod semnificativ, iar acum trebuie să o reconstruim”, a insistat luni senatorul Gary Peters.

„Vă considerăm prieteni. Vrem să ne consideraţi prietenii voştri”, a adăugat el.

Danemarca şi Groenlanda spun că împărtăşesc preocupările lui Donald Trump cu privire la problemele de securitate, dar au subliniat că suveranitatea şi integritatea teritorială sunt o „linie roşie” în discuţiile dintre cele trei părţi.