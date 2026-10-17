A crezut că are o icoană veche pe peretele din bucătărie. Era, de fapt, o avere. Tabloul s-a vândut cu 24,2 milioane de euro

Pictura a fost identificată drept o operă a artistului italian Cimabue. Foto: Profimedia Images

Un tablou medieval, care a stat ani la rând pe un perete, în bucătăria unei femei în vârstă din Franța, a fost vândut în 2019 cu 24,2 milioane de euro. Pictura, despre care familia credea că este o icoană, a fost identificată drept o operă a artistului italian Cimabue, considerat unul dintre pionierii picturii occidentale, potrivit The New York Times.

Lucrarea, intitulată ”The Mocking of Christ” - „Batjocorirea lui Hristos”, a fost realizată în secolul al XIII-lea, pe un panou de plop, folosind tehnica tempera. Tabloul nu este semnat și a fost descoperit în iunie 2019, în timpul evaluării bunurilor din casa femeii, aflată în apropiere de Compiègne, la nord de Paris.

Inițial, specialiștii estimaseră că pictura se va vinde cu 4-6 milioane de euro. În cele din urmă, a fost adjudecată pentru 24,2 milioane de euro, cu tot cu comisioane, la o licitație organizată de casa Actéon. Prețul a fost de aproximativ patru ori mai mare decât estimarea maximă.

Cum a fost descoperită pictura de milioane de euro

Tabloul a fost remarcat de Philomène Wolf, reprezentanta casei de licitații Actéon, în timp ce evalua obiectele din locuință. „Am avut o emoție rară în fața acestui mic tablou, aproape imposibil de descris. În profesia noastră, știm că o asemenea emoție este provocată de un mare maestru”, a povestit aceasta.

Pentru a stabili proveniența lucrării, casa de licitații a apelat la Eric Turquin, un expert parizian în pictura vechilor maeștri. În urma cercetărilor, acesta a identificat tabloul drept o lucrare autentică a lui Cimabue și a descris-o ca fiind într-o „stare generală excelentă”.

Nu se cunosc detalii despre proprietarii anteriori ai picturii și nici despre felul în care aceasta a ajuns în casa din Franța.

La licitație au participat mai mulți cumpărători, iar tabloul a fost achiziționat de negustorul de artă Fabrizio Moretti, stabilit la Londra, în numele a doi colecționari.

„Este una dintre cele mai importante descoperiri din domeniul picturii vechilor maeștri din ultimii 15 ani. Cimabue este începutul tuturor lucrurilor. El a dat startul artei moderne. Când am ținut tabloul în mâini, aproape că am plâns”, a declarat Moretti imediat după licitație.

Acesta a spus că atribuirea lucrării lui Cimabue, activ între 1272 și 1302, este certă și că prețul obținut a fost „mare, dar corect”.

Tabloul, parte dintr-un ansamblu de altar din secolul al XIII-lea

Potrivit expertului Eric Turquin, „Batjocorirea lui Hristos” făcea parte din același altar de la sfârșitul secolului al XIII-lea din care proveneau alte două picturi ale artistului: „Flagelarea lui Hristos”, aflată la Frick Collection din New York, și „Madona cu Pruncul și doi îngeri”, expusă la National Gallery din Londra.

Specialistul a explicat că urmele ramei originale, tehnica ornamentelor aurii și găurile produse de viermi pe spatele panoului susțin ipoteza că lucrările făceau parte din același ansamblu de picturi.

„Aceste elemente confirmă că panourile alcătuiau partea stângă a aceluiași ansamblu de picturi”, a declarat Turquin înaintea licitației.

Frick Collection a achiziționat „Flagelarea lui Hristos” în 1950. Cealaltă pictură, „Madona cu Pruncul”, a fost cumpărată de National Gallery în 2000, printr-un acord privat, pentru aproximativ 7,2 milioane de lire sterline, echivalentul a circa 10,8 milioane de dolari la acea vreme. Lucrarea fusese descoperită într-o casă din Suffolk, în estul Angliei.

Cimabue, unul dintre pionierii picturii occidentale

Cimabue a contribuit la dezvoltarea unui stil de pictură mai fluid și mai naturalist în Italia. Aproximativ 12 picturi pe panou sunt acceptate pe scară largă drept opere autentice ale sale, deși niciuna nu este semnată.

Printre cele mai cunoscute se numără „Răstignirea”, păstrată în biserica Santa Croce din Florența, grav avariată de inundațiile din 1966.

Artistul este primul pictor prezentat în volumul „Viețile celor mai renumiți pictori, sculptori și arhitecți”, publicat în 1550 de Giorgio Vasari. În carte, Vasari scria că Cimabue s-a desprins de stilul rigid al picturii bizantine și a contribuit la renașterea artei picturale, înainte ca Giotto să-i eclipseze faima.

Tabloul din Franța a atras atenția și prin prețul obținut: la momentul vânzării din 2019, suma era considerată cea mai mare plătită la licitație pentru o pictură a unui vechi maestru european după recordul stabilit în 2017 de „Salvator Mundi”, atribuit lui Leonardo da Vinci, care s-a vândut atunci cu 450,3 milioane de dolari.