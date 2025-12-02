A cumpărat o mașină ca a lui James Bond și a lăsat-o să ruginească pe stradă. Acum valorează peste 1 milion de euro

2 minute de citit Publicat la 15:12 02 Dec 2025 Modificat la 15:12 02 Dec 2025

Autoturismul a fost restaurat complet / sursă foto: Getty Images

Un Aston Martin DB5 din anii ’60, același model făcut celebru în filmele cu James Bond James Bond, a ajuns de la mașină ruginită uitată pe o alee la o bijuterie auto evaluată acum la 1 milion de lire sterline, scrie BBC.

În anul 1973, John Williams, în vârstă de 71 de ani, din localitatea Mold, Flintshire, a cumpărat mașina la mâna a doua cu suma de 985 de lire. A condus-o doar în tinerețe, după care a abandonat-o pe aleea casei, unde a ruginit ani la rând.

Williams povestește că s-a îndrăgostit de Aston Martin la opt ani, când a primit cadou o replică în miniatură. La vârsta de 19 ani, reușise deja să strângă bani pentru a cumpăra un model găsit într-o revistă auto.

La sfârșitul anilor ’70 însă, după ce s-a mutat să lucreze în Orientul Mijlociu, DB5-ul a fost scos din uz și lăsat în aer liber, unde devenise atracția copiilor din cartier.

„Copiii vecinilor obișnuiau să se zbată pe capotă și noi îi certam”, a spus soția sa, Susan.

„Și apoi unul a sărit pe acoperiș gândindu-se: «Funcționează?» pentru că văzuse filmul cu James Bond și credea că va apărea.”

Cei doi soți au restaurat complet autoturismul

Ulterior, cei doi s-au gândit să o vândă.

Deși era ruginită și imposibil de condus, mașina fusese evaluată la 500.000 de lire, iar cuplul a primit numeroase oferte generoase.

Însă au decis să nu o mai vândă și să o păstreze.

„Stăteam la masa din bucătărie și m-a întrebat ce cred”, a povestit Susan.

„I-am spus că nu va mai avea niciodată șansa să dețină una. Așa că am decis să o păstrăm”.

Apoi, au decis să o restaureze complet.

După ce au îndepărtat cuibul de șoareci, tehnicienii au petrecut 2.500 de ore înlocuind piese și restaurând caracteristici, inclusiv vopseaua originală.

Cei doi soți au vizitat periodic atelierul pentru a urmări progresul.

Restaurarea a costat 400.000 de lire și a durat trei ani, fiind realizată în atelierul Aston Martin din Buckinghamshire.

Acum, lucrările fiind finalizate, producătorul auto estimează că valoarea lor este de 1 milion de lire sterline.



„Ar fi aproape mai ușor să construiești o mașină nouă, dar pentru a repara și a pune secțiuni noi într-o mașină foarte corodată ca aceasta a fost nevoie de multă îndemânare și răbdare”, a spus istoricul de la Aston Martin, Steve Waddingham.

„Este o mașină atât de copleșitoare în prezența ei - mirosul ei, senzația pe care o produce, zgomotul pe care îl face.”

„Sunt foarte speciale și nu-ți poți scoate din minte acele scene celebre din filme”, a mai adăugat el.

După ce a condus mașina pentru prima dată după mai bine de 45 de ani, John a spus: „Trebuie să fie mai bine acum decât era când a ieșit inițial din fabrică.”

„A fost uluitor. Aș vrea să-mi poată face un număr ca să arăt din nou la 27 de ani. Cu siguranță mă simt la 27 de ani astăzi.”

Aston Martin a produs doar 1.022 de exemplare DB5 între 1963 și 1965, modelul devenind iconicul automobil al lui James Bond în filmele cu Sean Connery. Varianta DB5 Vantage deținută de Williams, în culoarea Silver Birch Grey, este una dintre doar 39 existente în lume.