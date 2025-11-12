James Bond și ruleta: povestea din spatele celei mai celebre strategii

Ruleta casino. foto: canva.ro

James Bond este, fără doar și poate, unul dintre cele mai cunoscute personaje din filme. Aventurile lui Bond au fost transpuse până acum în peste 20 de filme, iar fiecare lansare este așteptată cu un interes uriaș. În unele filme, James Bond a performat și la diverse jocuri de casino și, nu întâmplător, a dat chiar numele unei strategii la ruletă.

În romanul Casino Royale, scris de Ian Fleming, James Bond juca la ruletă și paria într-un sistem propriu. În filme, această scenă nu există. Scenariștii au modificat-o, iar în filmul Casino Royale, agentul 007 joacă poker contra lui Le Chiffre.

Totuși, pasionații de jocuri de casino au dat numele James Bond unei strategii la ruletă. Ce presupune ea?

În această strategie, miza totală este împărțită astfel:

· 70% pe numere mari (de la 19 la 36)

· 25% pe numere Double Street (de la 13 la 18)

· 5% pe 0

Practic, singurele numere descoperite rămân cele de la 1 la 12. Pariurile se repetă, dar pot apărea probleme în cazul în care ar fi o serie de 3 sau 4 pariuri la rând în care bila se va opri între 1 și 12.

Cei care au analizat această strategie au ajuns la concluzia că este o combinație între Martingale și Labouchere, alte două sisteme populare din industrie. Totuși, pentru a o pune în aplicare este nevoie de un buget destul de mare. În cazul în care vrei să încerci această strategie de pariere la un casino online pe bani reali , alege mizele minime sau chiar demo, pentru a vedea cum funcționează.

În plus, e bine să fii conștient de șansele tale și că organizatorul are un avantaj matematic din modul în care este structurat jocul. Din punct de vedere matematic, probabilitatea de câștig este mai mare decât media din primele două runde pe sistemul Martingale, însă pe termen lung pot apărea probleme.

https://www.youtube.com/watch?v=JpvW1T7hXjo&t=75s

Cum a fost creată această strategie?

Scriitorul Ian Fleming nu ignora niciun detaliu atunci când avea idei despre noile aventuri ale lui James Bond. La un moment dat, el a mers în vizită în cazinoul din Monte Carlo, unul dintre cele mai cunoscute din lume. Aici a fost recunoscut de o cititoare, care i-a dat ideea. Drept urmare, agentul 007 a ajuns într-un cazinou în cartea Casino Royale.

Nu s-a oprit doar la ruletă, ba chiar mențiuni despre Bond jucând baccarat au fost făcute de 20 de ori, în timp ce cuvântul ruletă a fost menționat de 12 ori. Chiar și așa, pentru că baccarat nu este, totuși, un joc atât de popular în Europa, strategia mai populară a fost cea de la ruletă. Inclusiv în carte, Bond a câștigat de 6 ori la ruletă, iar a șaptea oară a pierdut.

Dincolo de beneficiile pe care această strategie le-ar avea, până la urmă este și o strategie de marketing prin care jocul de ruletă a devenit și mai popular. Asocierea cu un personaj cum este James Bond nu are cum să nu ajute, iar strategiile de acest gen stârnesc cel puțin curiozitate din partea celor pasionați.

Realitatea este că, indiferent cum s-ar numi strategia și ce ar presupune, nu există o soluție miraculoasă de câștig la ruletă. Tocmai din acest motiv, singurul gând ar trebui să fie distracția. Iar ruleta o poate oferi din plin, având în vedere că acțiunea se petrece într-un mediu dinamic, în care la fiecare câteva zeci de secunde jucătorii își iau destinul în propriile mâini și încearcă să anticipeze viitorul. Așa că numele strategiei nu contează atât de mult precum distracția mereu responsabilă și fără excese.