A cumpărat o trusă de scule pe Temu, iar când a deschis pachetul a avut un șoc. Nu i-a venit să creadă ce i-au trimis

A cumpărat o trusă de scule pe Temu, iar când a deschis pachetul a găsit un termos. FOTO: Getty Images

Fay Edwards, mamă a doi copii din Cornwall, Marea Britanie, credea că a găsit o ofertă excelentă pentru fiul ei atunci când a comandat un set de scule de pe platforma de cumpărături online Temu. Când a deschis coletul, însă, a avut o surpriză cu totul neașteptată.

În cutia mică și albă nu era ceea ce a comandat, ci un obiect care arăta ca un termos, cu imaginea unei truse de scule imprimată pe el. Fay a povestit pe rețelele sociale ce i s-a întâmplat, pentru a-i avertiza pe alți cumpărători, iar postarea ei a amuzat în scurt timp mii de oameni, scrie Blic.

Cum a apărut confuzia

Femeia a explicat ulterior cum a ajuns să facă această comandă: "Credeam că am comandat un set de chei tubulare, scule pentru deșurubarea șuruburilor și a piulițelor. Până la urmă, s-a dovedit că era doar un termos cu imaginea acestor scule."

Judecând după comentariile de sub postare, Fay nu este singura care a trăit o astfel de experiență neplăcută. Mai mulți utilizatori au povestit întâmplări aproape identice.

"Nu vă supărați, și mie mi s-a întâmplat la fel", a scris un utilizator, în timp ce altul a adăugat: "Și eu am căzut în aceeași capcană, dar măcar am reușit să-mi recuperez banii."

Cazuri ca acesta arată cât de ușor pot induce în eroare fotografiile produselor de pe platformele online, mai ales atunci când prețul pare neobișnuit de mic.

Înainte de a plasa o comandă, merită citite cu atenție titlul complet și descrierea produsului, verificate dimensiunile, greutatea și materialul, dar și recenziile altor cumpărători, în special cele însoțite de fotografii reale. Dacă produsul primit nu corespunde așteptărilor, cumpărătorii pot verifica opțiunile de retur și rambursare oferite de platformă.