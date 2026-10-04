A fost concediat după ce a băut o sticlă de apă. Acum va primi salariile pe un an întreg

1 minut de citit Publicat la 08:00 04 Oct 2026 Modificat la 08:13 04 Oct 2026

Angajatul luase o sticlă de apă de la barul centrului comercial fără să plătească. Foto: Getty Images

O sticlă de apă i-a adus concedierea, dar și un proces pe care l-a câștigat în instanță. O firmă de pază din Lecco, Italia, și-a concediat un angajat pentru că a luat o băutură de la barul unui centru comercial fără să o plătească. Judecătorul a considerat însă că sancțiunea a fost disproporționată și i-a acordat fostului angajat dreptul la o indemnizație echivalentă cu 12 salarii, potrivit Il Messaggero.

Bărbatul lucra ca agent de pază și avea ca responsabilitate controlul clienților într-un centru comercial din Lecco. Avea programul de lucru între orele 15.00 și 22.00.

În decembrie 2025, angajatorul a decis să îl concedieze „pentru justă cauză”, după ce angajatul luase o sticlă de apă de la barul centrului comercial fără să plătească.

Judecătorul a considerat concedierea disproporționată

Cazul a ajuns în instanță, iar judecătorul de muncă a decis că fapta nu justifica o măsură atât de severă precum concedierea.

Tribunalul civil din Lecco i-a acordat fostului angajat dreptul la o indemnizație echivalentă cu 12 salarii.

Instanța a considerat disproporționată sancțiunea aplicată de compania care asigura serviciile de pază în centrul comercial.

Un alt element luat în considerare în acest caz a fost faptul că barmanul de la care fusese luată băutura nu solicitase despăgubiri și nici nu considerase necesar să se îndrepte împotriva angajatului.

Astfel, după concedierea pentru „justă cauză”, agentul de pază a obținut în instanță dreptul la plata unei indemnizații corespunzătoare unui an de salarii.