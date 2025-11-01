Antena 3 CNN Externe Mapamond A uitat Zoom-ul deschis și s-a făcut de râs în fața echipei: ce făcea șeful pe podea

1 minut de citit Publicat la 18:00 01 Noi 2025 Modificat la 18:00 01 Noi 2025
TikTokerul a spus că a rămas blocat pentru câteva secunde, neștiind dacă să închidă sau să râdă. Foto: Tik Tok

Un angajat a povestit pe TikTok o întâmplare incredibilă cu șeful său, care a uitat să închidă camera după o ședință online, iar ce a urmat i-a lăsat pe toți fără cuvinte, scrie indy100.com.

Într-un clip care a devenit viral și a adunat sute de mii de vizualizări, utilizatorul Nick (@nickfromohio) le-a dat tuturor un sfat simplu, dar important:

„Închideți orice apel sau conversație înainte să faceți altceva.”

Nick a povestit că a părăsit ședința pe Zoom cu două minute înainte de final, și-a oprit camera și s-a apucat să mănânce ceva în timp ce se uita la YouTube. Când s-a întors la laptop, a observat că lumina camerei încă era aprinsă.

„Am vrut să închid aplicația Zoom și atunci am văzut ceva ciudat...”, spune el.

@nickfromohio Why does my boss keep doing these things to me… #viral #bosses #workplace #caught #exposed #zoom #fyp #storytelling ♬ original sound - RANTS FROM THE SHOWER

„Șeful meu era încă pe cameră, întins pe podeaua din birou, cu picioarele goale. Lângă el era o femeie – o străină pentru mine, nu soția lui – care îi ungea picioarele cu unt de arahide.”

TikTokerul a spus că a rămas blocat pentru câteva secunde, neștiind dacă să închidă sau să râdă. „Încă nu știu dacă o să fiu concediat sau dacă voi avea acest job pentru totdeauna”, a glumit el.

Clipul a declanșat o avalanșă de reacții online. Un utilizator a comentat:

„Începe să aduci vorba despre untul de arahide la birou. Vezi cine are reacții.”

