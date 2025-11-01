A uitat Zoom-ul deschis și s-a făcut de râs în fața echipei: ce făcea șeful pe podea

1 minut de citit Publicat la 18:00 01 Noi 2025 Modificat la 18:00 01 Noi 2025

TikTokerul a spus că a rămas blocat pentru câteva secunde, neștiind dacă să închidă sau să râdă. Foto: Tik Tok

Un angajat a povestit pe TikTok o întâmplare incredibilă cu șeful său, care a uitat să închidă camera după o ședință online, iar ce a urmat i-a lăsat pe toți fără cuvinte, scrie indy100.com.

Într-un clip care a devenit viral și a adunat sute de mii de vizualizări, utilizatorul Nick (@nickfromohio) le-a dat tuturor un sfat simplu, dar important:

„Închideți orice apel sau conversație înainte să faceți altceva.”

Nick a povestit că a părăsit ședința pe Zoom cu două minute înainte de final, și-a oprit camera și s-a apucat să mănânce ceva în timp ce se uita la YouTube. Când s-a întors la laptop, a observat că lumina camerei încă era aprinsă.

„Am vrut să închid aplicația Zoom și atunci am văzut ceva ciudat...”, spune el.

„Șeful meu era încă pe cameră, întins pe podeaua din birou, cu picioarele goale. Lângă el era o femeie – o străină pentru mine, nu soția lui – care îi ungea picioarele cu unt de arahide.”

TikTokerul a spus că a rămas blocat pentru câteva secunde, neștiind dacă să închidă sau să râdă. „Încă nu știu dacă o să fiu concediat sau dacă voi avea acest job pentru totdeauna”, a glumit el.

Clipul a declanșat o avalanșă de reacții online. Un utilizator a comentat:

„Începe să aduci vorba despre untul de arahide la birou. Vezi cine are reacții.”