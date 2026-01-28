Abia căsătoriți, doi tineri din Italia au fost primiți la Vatican de Papa Leon. I-au dus o sticlă mare de prosecco produs chiar de ei

Cincizeci de cupluri proaspăt căsătorite s-au întâlnit cu Papa în cadrul audienţei generale de la Vatican. Sursa foto: Hepta

Un cuplu de tineri căsătoriţi s-a întâlnit cu Papa Leon în cadrul audienţei generale de la Vatican din 21 ianuarie şi i-a oferit o sticlă magnum de prosecco DOCG, produs din strugurii din via lor.

Anita Mancini, 29 de ani, din Susegana, și Michael Andreola, 32 de ani, din Farra di Soligo, un oraș emblematic în lumea producerii de prosecco în provincia Treviso, Italia, s-au căsătorit sâmbătă, 17 ianuarie. Preotul paroh care a celebrat slujba le-a propus oportunitatea de a participa la audiență și să facă o vizită la Vatican.

„Este o onoare să știm că proaspeții noștri căsătoriți au putut să-l întâlnească și să-l salute pe Papa Leon”, a comentat preotul pentru Corriere della Sera”.

Emoția, au mărturisit mirii, a fost copleșitoare. Întâlnirea a durat doar câteva momente, dar încărcate de semnificație. „Două secunde ne-am aflat în primul rând pentru fotografia cu Papa”, își amintește Michael.

În acel moment, proaspeții căsătoriți i-au oferit Papei o sticlă magnum de prosecco DOCG, un omagiu simbolic adus zonei din care veneau. Mirele conduce o cramă, nu are propria marcă, dar își lucrează podgoria și livrează struguri pentru două crame pentru a produce prosecco DOCG.

În cazul sticlei oferite Papei, aceasta provine de la crama Tenuta Bazzo, ai cărei struguri sunt produși prin munca tânărului. Papa Leon a răspuns cu o glumă plină de umor despre semnificația sticlei pentru sărbătoare, urmată de o strângere de mână și un zâmbet care a risipit orice tensiune.

Mii de oameni din întreaga lume și cincizeci de cupluri proaspăt căsătorite au împărtășit același moment. „Puteai simți entuziasmul tuturor”, a declarat Anita. „Eram curioși, dar nu ne așteptam la o experiență atât de emoționantă . Papa Leon ne-a liniștit imediat, a început cu o glumă, iar bunătatea lui a făcut restul. Încărcătură spirituală pe care am simțit-o va rămâne cu noi pentru totdeauna.”

„Ne-am gândit că îl vom vedea doar de departe”, au mărturisit mirii, care nu s-au gândit niciun moment că vor ajunge să îi strângă mâna Suveranului Pontif.

Pentru Michael, acel gest a căpătat o profundă valoare simbolică: „Este o amintire pe care o vom purta pentru totdeauna. Un semn bun, ca și cum un sigiliu, un semn, ar fi fost pus pe uniunea noastră.”