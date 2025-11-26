Acestă metropolă a depășit Tokyo și a devenit cel mai mare oraș din lume. Ultima dată, era pe locul 33 în clasamentul mondial

Jakarta, capitala Indoneziei. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Cel mai mare oraș din lume s-a schimbat. Cu o populație estimată la aproape 42 de milioane de locuitori, capitala Indoneziei, Jakarta, a urcat de pe locul 33 și a depășit Tokyo, potrivit unui nou raport al Națiunilor Unite, transmite NBC News.

Capitala Indoneziei, Jakarta, se află pe primul loc într-un clasament dominat din ce în ce mai mult de Asia. A devansat capitala Bangladeshului, Dhaka, și Tokyo, câștigând acest titlu într-un nou raport al ONU.

Jakarta se afla pe locul 33 în clasamentul anterior din 2018, când Tokyo era pe primul loc.

Acum, Jakarta este urmată de Dhaka, cu 36 de milioane de locuitori, oraș care, potrivit raportului, este de așteptat să devină „cel mai mare oraș al lumii la mijlocul secolului”.

Noul clasament reflectă schimbările rapide care au loc în întreaga lume, odată cu ascensiunea megacităților dens populate.

Aproape jumătate din cei 8,2 miliarde de oameni de pe planetă trăiesc acum în orașe, potrivit raportului „World Urbanization Prospects 2025”, marcând o dublare a populației urbane în ultimele 75 de ani.

Nouă din primele zece cele mai populate orașe din lume se află în Asia

Singura excepție este capitala Egiptului, Cairo, care s-a clasat pe locul șapte, cu o populație de 25 de milioane — mai mult decât dublul populației din New York City.

Celelalte orașe din top 10 sunt New Delhi (30,2 milioane), Shanghai (29,6 milioane), Guangzhou (27,6 milioane), Manila (24,7 milioane), Kolkata (22,5 milioane) și Seul (22,5 milioane).

„Urbanizarea este o forță definitorie a timpului nostru. Atunci când este gestionată în mod incluziv și strategic, poate deschide căi transformative pentru acțiunea climatică, creșterea economică și echitatea socială”, a declarat Li Junhia, subsecretar general ONU pentru afaceri economice și sociale.

În 1975 existau doar opt megacități — definite ca orașe cu o populație de cel puțin 10 milioane de locuitori. În 2025, numărul lor a crescut la 33, dintre care 19 sunt în Asia. Los Angeles și New York City sunt singurele două megacități din Statele Unite, potrivit raportului.

„Pentru a realiza o dezvoltare teritorială echilibrată, țările trebuie să adopte politici naționale integrate care să alinieze locuințele, utilizarea terenurilor, mobilitatea și serviciile publice în zonele urbane și rurale”, a spus Li.

Până în 2050, ar putea exista peste 15.000 de orașe în lume, majoritatea cu populații sub 250.000 de locuitori.

Proiecțiile ONU arată că Dhaka va deveni probabil cel mai populat oraș din lume în 2050, cu 52,1 milioane de locuitori, în timp ce populația Tokyo ar urma să scadă cu 2,7 milioane, reflectând criza de îmbătrânire și scădere demografică a Japoniei.

Jakarta, predispusă la cutremure și inundații, este suprapopulată, poluată și se scufundă rapid.