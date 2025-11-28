Administrația Trump propune un cod vestimentar pentru zborurile în Statele Unite: fără papuci sau pijamale

Sean Duffy a propus o campanie de educare a cetăţenilor, însoțită de un videoclip intitulat „Epoca de Aur a călătoriilor începe cu tine”. Sursa foto Hepta

Sean Duffy, secretarul Transporturilor al administrației Trump, îi îndeamnă pe americani să zboare îmbrăcaţi mai elegant. Recomandările au provocat reacții puternice și pe rețelele sociale.

Deoarece sosirea la aeroport poate fi o povară pentru mulți oameni, din cauza trezitului în zori pentru a evita ambuteiajele, a stresului din cauza bagajelor și a terminalelor aglomerate, mulți americani au optat de mult timp pentru confortul absolut. Chiar dacă asta înseamnă îmbarcarea în colanți, papuci sau chiar pijamale.

Pentru Sean Duffy, secretarul transporturilor în administrația Trump, această „indiferență” a devenit sinonimă cu „deteriorarea comportamentului în spațiul aerian”. Pe 24 noiembrie, îmbrăcat într-un costum elegant, el i-a îndemnat pe călători să „se îmbrace respectuos”. Blugi curați, o cămașă elegantă: nimic extravagant, dar suficient de elegant, în opinia sa, pentru a îmbunătăți atmosfera de la bord, relatează Corriere della Sera.

„Să evităm să ajungem în papuci și pijamale”, a declarat acesta. A fost o vreme când aeroportul era o adevărată defilare de modă. Jackie Kennedy, cu ochelarii ei de soare supradimensionați și costumul elegant, sau Elizabeth Taylor, îmbrăcată într-o haină de blană, pășeau prin terminale ca și cum ar fi intrat pe o scenă, mereu foarte elegante, mereu impecabile.

Șaizeci de ani mai târziu, glamourul a făcut loc confortului neobișnuit. Treninguri asortate, colanți negri purtați cu cele mai noi modele de pantofi de sport, hanorace supradimensionate sau pulovere XXL din cașmir. Vedetele de astăzi preferă să combine stilul și confortul.

Sean Duffy, însă, propune acum tocmai această eleganță de altădată. Campania sa de educare a cetăţenilor este însoțită de un videoclip intitulat „Epoca de Aur a călătoriilor începe cu tine”, în care sunt imagini de arhivă din anii 1950, ținute impecabile, siluete elegante. Mesajul este clar: oamenii se îmbrăcau mai bine pe atunci. Ministrul merge chiar mai departe, îndemnând călătorii să evite să se descalţe în cabină sau să-și pună picioarele pe scaune. Sean Duffy susține că o ţinută vestimentară mai elegantă i-ar încuraja pe toți să se comporte mai bine.