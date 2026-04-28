Alertă în Atena: un bătrân de 89 de ani a început să tragă cu arma prin oraș şi a rănit 4 oameni. Mai întâi s-a dus la Casa de Pensii

Alertă în Atena: un bătrân de 89 de ani a început să tragă cu arma prin oraș şi a rănit 4 oameni FOTO: CNN Greece

Incident incredibil în centrul Atenei, unde un bătrân de 89 de ani a tras focuri de armă în birourile EFKA (Casa Națională de Securitate Socială Electronică) din zona Kerameikos. O persoană a fost rănită, însă agresorul nu s-a oprit aici. La scurt timp, a împușcat încă patru femei pe strada Loukareos.

Potrivit CNN Greece, bătrânul a intrat la ora 10:00 în birourile EFKA din centrul Atenei, a tras cu arma și a rănit un angajat, după care a fugit. La scurt timp, a împușcat încă patru femei pe strada Loukareos, la parterul Curții de Apel.

Potrivit informațiilor, după împușcăturile de la Curtea de Apel, bătrânul a lăsat pușca la fața locului și apoi a dispărut.

Autoritățile au declanșat o amplă operațiune de căutare pentru localizarea lui.

Anterior, bărbatul de 89 de ani a intrat nestingherit în birourile EFKA din zona Kerameikos, a urcat la etajul patru, a tras un foc de avertisment în aer, le-a spus celor aflați în sală să se arunce la pământ și apoi a tras din nou.

Unul dintre gloanțe a lovit un angajat EFKA, care a fost rănit la picior și a fost transportat la spitalul „Crucea Roșie”, primele informații de la serviciul de ambulanță indicând că nu există motive de îngrijorare pentru starea sa de sănătate.

La „Crucea Roșie” au fost transportate și celelalte patru femei rănite, care sunt angajate în sistemul judiciar.

Aceleași surse spun că bărbatul de 89 de ani este cunoscut în zonă, iar unele relatări susțin că ar avea probleme psihice.

Martorii l-au descris ca fiind înalt și slab și au declarat că arma pe care o avea asupra sa era ascunsă într-un toc special.

Ce povestesc martorii

„Avea arma bine ascunsă, a urcat la etajul patru, le-a spus angajaților aflați acolo să se dea la o parte, iar apoi a tras din direcția opusă, unde se afla un coleg și l-a împușcat în picior”, a declarat un martor pentru CNN Greece.

„Lucrez aici, la birourile EFKA, nu eram astăzi la serviciu, dar colegii m-au informat despre incident. Avea pușca ascunsă în pardesiu, a tras un foc înainte să intre în clădire, apoi a țintit un angajat, i-a spus «apleacă-te», iar alicele au lovit un alt coleg, care a fost rănit la picior și avea o hemoragie puternică”, a spus un alt martor pentru CNN Greece.

„Eram prezent la incident, am auzit ce s-a întâmplat și am început să fugim. În momentul în care ieșeam din Curtea de Apel, un grefier ne-a anunțat că există o armă la biroul de declarații din registratură și că cineva a început să tragă. A tras de trei ori în podea. Nu exista niciun control”.