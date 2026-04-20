Alertă în Europa. Otravă de șobolani descoperită în borcanele de mâncare pentru bebeluși: ”Act criminal”

2 minute de citit Publicat la 13:21 20 Apr 2026 Modificat la 13:21 20 Apr 2026

Compania HiPP a retras preventiv întreaga gamă de piureuri la borcan vândute în supermarketurile Spar. Foto: Profimedia Images

Autoritățile din Austria au emis un avertisment de siguranță după ce într-un borcan de mâncare pentru bebeluși marca HiPP a fost descoperită otravă pentru șobolani, potrivit BBC.

Poliția din regiunea Burgenland a anunțat că incidentul a fost semnalat de un client, după ce un borcan cu piure de morcov și cartof a fost suspectat de contaminare. Din fericire, bebelușul familiei nu a consumat produsul.

Potrivit anchetatorilor, borcanul ar fi fost manipulat, iar autoritățile cred că cel puțin încă un produs similar ar putea fi în circulație. Au fost transmise și recomandări privind identificarea borcanelor posibil falsificate sau alterate.

Deocamdată nu este confirmat oficial un caz de șantaj, însă poliția a precizat că informațiile inițiale au venit de la anchetatori din Germania, iar produse suspecte au fost găsite și în Republica Cehă și Slovacia.

În urma situației, compania HiPP a retras preventiv întreaga gamă de piureuri la borcan vândute în supermarketurile Spar din Austria, avertizând că acestea pot fi „potențial periculoase pentru viață”.

Producătorul, cu sediul în Germania, a transmis că retragerea nu are legătură cu un defect de fabricație sau de calitate. „Produsele au părăsit fabrica în stare perfectă”, a precizat compania.

„Retragerea este legată de un act criminal aflat în ancheta autorităților. În cadrul investigațiilor, au fost descoperite cazuri izolate de borcane HiPP modificate, inclusiv în Austria, Cehia și Slovacia. Analizele au arătat prezența otravii pentru șobolani”, a mai transmis compania.

Retailerul Spar a retras, la rândul său, produsele din mai multe țări, ca măsură de precauție.

Avertisment pentru consumatori

Autoritățile austriece le recomandă părinților să verifice cu atenție borcanele: capace deteriorate sau deschise, lipsa sigiliului de siguranță, miros neobișnuit sau etichete suspecte pe fundul recipientului.

Agenția pentru Sănătate și Siguranță Alimentară din Austria a transmis că, în cazul în care un copil a consumat produsul și prezintă simptome precum sângerări, paloare extremă sau slăbiciune severă, este necesară consultarea imediată a unui medic.

Consumatorii au fost sfătuiți să nu utilizeze produsele cumpărate din rețelele Eurospar, Interspar și Maximarkt și să le returneze pentru rambursare.

În Austria există peste 1.500 de magazine Spar, ceea ce a determinat o retragere amplă a produselor din comerț.

Măsuri extinse în regiune

Autoritățile au precizat că alte produse HiPP vândute în magazine diferite nu sunt afectate. De asemenea, laptele praf al companiei nu face obiectul retragerii.

În Cehia și Slovacia, comercianții au scos preventiv de la vânzare toate borcanele HiPP.

Nu este un caz izolat

Incidentul vine la doar câteva luni după alte retrageri majore de produse pentru bebeluși la nivel internațional, legate de suspiciuni de contaminare.

La începutul anului, companiile Nestlé și Danone au retras loturi de formulă pentru sugari în peste 60 de țări, după cazuri de îmbolnăvire.

Analizele au indicat prezența toxinei cereulide, care poate provoca greață și vărsături și nu este distrusă nici prin gătire, nici prin prepararea laptelui.

Autoritatea sanitară din Marea Britanie a raportat atunci cel puțin 36 de cazuri de îmbolnăvire la sugari, fără forme grave, dar suficient cât să declanșeze alerte internaționale.