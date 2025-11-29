Alertă la târgul de Crăciun din Strasbourg. O armă și muniție au fost găsite în tufișurile din apropiere

1 minut de citit Publicat la 12:09 29 Noi 2025 Modificat la 12:09 29 Noi 2025

Alertă la târgul de Crăciun din Strasbourg. O armă și muniție au fost găsite în tufișurile din apropiere. FOTO: Getty Images

Un pistol și muniție au fost găsite de angajații de la întreținerea spațiilor verzi în tufișurile de lângă târgul de Crăciun de la Strasboug și a fost deschisă o anchetă, a anunțat vineri procurorul Clarisse Taron, scrie Liberation.

Târgul de Crăciun se află în cartierul istoric Petite-France. Fiind unul dintre cele mai importante din Franța, târgul s-a deschis miercuri la Strasbourg, iar autoritățile se așteaptă la un număr mare de turiști, după recordul de 3,4 milioane de anul trecut. În special germani, americani și spanioli au vizitat târgul anul trecut.

Pe durata târgului de Crăciun, orașul este plasat sub un regim de securitate sporită.

În decembrie 2018, Chérif Chekatt, în vârstă de 29 de ani, a ucis cinci persoane și a rănit alte 11, în apropierea târgului de Crăciun de la Strasbourg, după ce le-a atacat cu o armă și un cuțit.

Planul de ssecuritate din acest an include utilizarea a dronelor de supraveghere în timp real și mobilizarea a aproximativ o mie de membri ai forțelor de ordine în fiecare zi: polițiști, jandarmi și unități de intervenție, precum și pompieri și voluntari ai Crucii Roșii.

Accesul în zona târgului de Crăciun va fi controlat în intervalul 11.30–21.00, cât va fi deschis, iar polițiști și jandarmi vor patrula pentru a asigura paza și pentru a putea interveni rapid în cazul unie eventuale agresiuni.