Aproape 1% dintre greci sunt milionari. Paradoxul: inegalitatea între cei bogați și oamenii obișnuiți se adâncește în Grecia

1 minut de citit Publicat la 11:00 04 Iul 2026 Modificat la 11:00 04 Iul 2026

Grecia are în prezent 82.000 de milionari. Foto: Getty Images

Inegalitatea se adâncește în Grecia. Din ce în ce mai puțini oameni se bucură de creșterea totală a averilor, potrivit studiului UBS Global Wealth Report din 2026. Mai exact, deși averea netă a crescut constant din 2020 și Grecia are un număr record de milionari, decalajul dintre cei bogați și populația generală a continuat să crească. Mai mult, avuția grecilor obișnuiți a scăzut cu 18%, potrivit ekathimerini.com.

Averea medie per adult a crescut cu circa 9% în ultimii cinci ani în Grecia, ajungând la 125.560 de euro la finalul lui 2025, potrivit studiului UBS.

Astfel, Grecia s-a plasat pe locul 30 dintre cele 56 de piețe analizate, care reprezintă împreună cel puțin 92% din averea globală.

Totuși, în aceeași perioadă, averea mediană - adică ceea ce deține efectiv grecul obișnuit, a scăzut cu 18%. La finalul anului 2025, averea mediană per adult coborâse la cica 51.820 de euro.

În paralel, numărul milionarilor din țară a crescut. Grecia are în prezent 82.000 de milionari, potrivit datelor UBS, adică aproape 1% din populația adultă a țării, un record pentru Republica Elenă.

Populația de milionari a Greciei a crescut cu 2.762 de persoane între 2024 și 2025.

În ceea ce privește miliardarii, averea lor totală a crescut cu cel puțin 50% față de anul trecut, impulsionată în principal de faptul că numărul acestora a crescut.

Distribuția inegală a averii în rândul gospodăriilor grecești este reflectată și de coeficientul Gini, un indicator standard folosit pentru măsurarea inegalității economice.

Scorul obținut de Grecia este de 0,6, ceea ce reprezintă al 18-lea cel mai scăzut nivel de inegalitate dintre cele 56 de piețe analizate. Acest lucru confirmă că creșterea averii nu se distribuie automat în mod egal în întreaga populație. UBS notează însă că dinamica economică a unei țări nu este neapărat legată de cât de echitabil este împărțită averea.

La nivel global, averea privată totală a crescut cu 10% în 2025, marcând cel mai rapid ritm de creștere din ultimii ani. Această expansiune este atribuită performanțelor solide atât ale piețelor financiare, cât și ale activelor nefinanciare, precum imobiliarele.

De altfel, averea grecilor rămâne puternic concentrată în această din urmă categorie (imobiliare), care pare să alimenteze creșterea averii nete medii.

Potrivit UBS, activele financiare (depozitele bancare, acțiunile, obligațiunile și fondurile mutuale) reprezintă doar 36,1% din averea brută din Grecia, ceea ce înseamnă că majoritatea este blocată în imobiliare și terenuri.