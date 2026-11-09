Arabia Saudită inaugurează „Dream of the Desert”, trenul super luxos care circulă doar în deșert. Biletul costă 20.000 de euro

4 minute de citit Publicat la 13:42 09 Noi 2026 Modificat la 14:40 09 Noi 2026

Arabia Saudită inaugurează „Dream of the Desert”, trenul super luxos care circulă doar în deșert FOTO: Getty Images

În Arabia Saudită, s-au deschis oficial rezervările pentru călătorii prin deșert la bordul trenului „Dream of the Desert”, primul tren de ultra-lux din lume dedicat călătoriilor feroviare prin zona de nord a țării.

Proiectul, dezvoltat de compania italiană Arsenale, a fost prezentat în cadrul târgului World Travel Market de la Londra, primele plecări fiind programate pentru luna octombrie 2027, relatează Il Messaggero. Tarifele pornesc de la 86.250 de riali saudiți (aproximativ 20.666 de euro) pentru un cuplu, pentru un apartament, pentru o călătorie de două nopți. Prețul include, de asemenea, toate mesele, precum și diversele experiențe exclusive incluse în itinerar.

„Deschiderea rezervărilor marchează o etapă nouă și semnificativă pentru Dream of the Desert, precum și pentru colaborarea pe care o desfășurăm alături de Autoritatea Saudită pentru Turism și partenerii noștri, în sprijinul ambițiilor turistice ale Regatului”, a declarat Raffaele Breschi, CEO al Arsenale International și Director General al Dream of the Desert.

„Nu creăm doar o călătorie cu trenul, ci un nou mod de a experimenta și de a descoperi Arabia Saudită integrând transportul feroviar, ospitalitatea, cultura și explorarea teritoriului într-o experiență unitară, concepută cu atenție până la cel mai mic detaliu. Proiectul reflectă angajamentul nostru pe termen lung față de Regat și față de regiunile pe care le vom traversa, contribuind totodată la evoluția ofertei sale turistice. Așteptăm cu nerăbdare să îi primim pe primii noștri călători în octombrie 2027.”

Interiorul trenului de lux

Pe parcursul călătoriei, trenul va oferi un cadru intim și extrem de personalizat. În etapa sa inițială, „Dream of the Desert” va dispune de 24 de cabine de tip apartament, un vagon-restaurant dedicat și un vagon de tip „Majlis” (n.red. ​un vagon-salon de lux (lounge) conceput ca o reinterpretare modernă a spațiului tradițional arab de primire a oaspeților și de socializare), inspirat de tradiția saudită a reuniunilor și a ospitalității.

Oaspeții se pot bucura de un echilibru între intimitatea propriilor apartamente, o ofertă gastronomică rafinată și momente de convivialitate în Majlis, totul completat de un serviciu personalizat și de o bucătărie care celebrează aromele și tradițiile Regatului. Viața la bord va fi o parte integrantă a experienței, într-un dialog constant cu destinațiile vizitate.

Itinerariile

Fiecare itinerar prinde contur prin peisajele, patrimoniul cultural și tradițiile vii ale Arabiei Saudite, o călătorie de descoperire care se extinde mult dincolo de trenul în sine. Pornind din Riad, “Dream of the Desert” îi va purta pe oaspeți în nordul Arabiei Saudite, traversând regiuni al căror patrimoniu natural și istoric rămâne, în mare parte, necunoscut publicului internațional.

Așezări antice, peisaje muntoase și vaste întinderi de deșert constituie cadrul unor itinerarii care dezvăluie multiplele fațete ale Regatului, oferind experiențe ce depășesc sfera feroviară pentru a crea o conexiune cu locurile și comunitățile de pe traseu.

Ofertele inaugurale includ două itinerarii: “The Desert Kingdoms“ (Regatele Deșertului) și “Shadows of Aja“ (Umbrele din Aja), fiecare oferind o perspectivă unică asupra peisajelor, patrimoniului cultural și tradițiilor vii ale Arabiei Saudite. Ambele îmbină luxul intim al unei călătorii feroviare de elită cu experiențe concepute exclusiv pentru oaspeții “Dream of the Desert“: situri istorice care prind viață după apusul soarelui, excursii private în natură, interacțiuni culturale, observarea stelelor și o gastronomie inspirată de destinațiile vizitate.

“The Desert Kingdoms“, un itinerar de patru zile și trei nopți, invită oaspeții să exploreze Al Jouf și Hail, aprofundând poveștile, peisajele și tradițiile care au modelat nordul Peninsulei Arabice. În Dumat Al-Jandal, evenimentul „Legends of Marid Gala Dinner and Signature Show” transformă istoricul Castel Marid într-un decor imersiv pentru narațiuni, muzică, jocuri de lumini și spectacole teatrale, culminând cu o cină de gală la lumina lumânărilor, inspirată de aromele și tradițiile culinare din Al Jouf.

Călătoria continuă spre Munții Aja, oferind o experiență exclusivă în natură, în mijlocul unor formațiuni de granit impunătoare care strălucesc în nuanțe de roșu și purpuriu. Celebrii cai arabi, alături de poezie, muzică, foc și arta povestirii, însoțesc descoperirea tradițiilor din Hail. „Shadows of Aja”, un itinerar de trei zile și două nopți, care cuprinde regiunile Hail și Al Qassim, poartă oaspeții în peisajele accidentate și sălbatice din nordul Arabiei Saudite.

În cadrul experienței „Aja Mountains Wilderness Escape”, participanții călătoresc cu vehicule de teren într-o zonă de deșert exclusivistă, unde explorarea munților este completată de prezența cailor arabi și a călăreților saudiți, alături de momente dedicate povestirilor, artei și muzicii. Odată cu lăsarea serii, o cină în aer liber este urmată de o sesiune cu astronomi experți, care împărtășesc legende despre cerul înstelat și vechile tradiții de navigație ce ghidau odinioară călătorii prin Peninsula Arabică.

Călătoria continuă spre Al Qassim, unde, printre plantații de curmali, oaspeții se întâlnesc cu fermieri, artizani și povestitori locali. Totul culminează cu „The Oasis Table”, o experiență culinară imersivă, bazată pe conceptul „de la fermă la masă”, care pune în valoare produsele regionale, cafeaua saudită, curmalele, prepararea mâncării chiar în fața oaspeților și tradițiile culturale locale.

În anumite perioade ale anului, itinerarul poate fi extins pentru a include și spectaculoasele câmpii de sare albă de la Al-Awshaziyah. Oferta va fi extinsă în curând pentru a include un itinerar dedicat zonei AlUla, deschizând un nou capitol în universul “Dream of the Desert“.

Detalii suplimentare vor fi dezvăluite la momentul oportun, dar ce este sigur este că această călătorie va fi construită în jurul conceptelor de acces privilegiat, imersiune culturală și întâlniri cu o semnificație deosebită.

“Dream of the Desert“ va oferi, de asemenea, călătorii private și exclusive, de la experiențe de o zi sau sejururi care includ cazare peste noapte, până la itinerare de mai multe zile pe teritoriul Regatului. “The Signature Escape“ va propune o experiență privată de o zi, în timp ce “The Desert Odyssey“ se va desfășura pe parcursul a două zile și o noapte în Munții Aja

În plus, vor putea fi rezervate plecări private pentru “The Desert Kingdoms“ și “Shadows of Aja“, incluzând programe personalizate care pot cuprinde experiențe culinare, divertisment, activități culturale, wellness și experiențe specifice fiecărei destinații.