Așa arată portretul lui Trump, cadou de la Putin. Liderul SUA are o cicatrice însângerată pe față și pumnul ridicat. Cine l-a pictat

CNN a reușit să obțină imaginea tabloului pe care președintele rus Vladimir Putin i l-a făcut cadou în luna martie omologului american, Donald Trump.

Portretul i-a fost trimis lui Trump prin intermediul emisarului american Steve Witkoff, care a călătorit de mai multe ori în Rusia în ultima perioadă, precizează sursa citată.

Într-un interviu pentru fostul realizator Fox News, Tucker Carlson, Witkoff a descris tabloul ca fiind "minunat" și realizat de "un artist rus de vârf", pe care însă nu l-a nominalizat.

"În mod cert, Donald Trump a fost impresionat", a susținut el.

Portretul nu a fost dezvăluit publicului.

Presa a notat, luna aceasta, că Trump și-a agățat propriul portret pe un perete al Casei Albe, dând jos tabloul fostului președinte Barack Obama.

O examinare sumară a celor două opere expune imediat diferențele.

Portretul de la sediul președinției americane înfățișează un Trump înconjurat de agenții Secret Service în timpul tentativei de asasinat din iulie 2024.

Tabloul de la Putin pleacă de la același episod, dar abordarea e diferită.

În ambele lucrări, Trump ține pumnul drept ridicat, așa cum a făcut după ce a fost zgâriat la ureche de glonțul tras de Thomas Matthew Crooks.

Însă asemănările se opresc aici. Agenții de securitate din portretul "oficial" sunt înlocuiți de Statuia Libertății care ține, la rândul ei, făclia cu mâna dreaptă, în binecunoscuta postură inspiratoare, fiind vizibile clădirile din New York în plan îndepărtat.

Fața lui Trump este brăzdată de o dâră însângerată în portretul rusului, în timp ce în tabloul de la Casa Albă sângele este mai abundent, iar dârele, mai numeroase.

Kremlinul a confirmat pentru CNN că artistul rus responsabil este Nikas Safronov, un pictor binecunoscut în țara sa.

CNN a discutat cu acesta din urmă.

"A fost important pentru mine să arăt sângele, cicatricea și curajul său în timpul atentatului (...) El nu a cedat, nu s-a speriat, ci și-a ridicat brațul pentru a arăta că este una cu America și va aduce înapoi ceea ce (America) merită", a spus Safronov.

Acesta are experiență la pictat lideri: a imortalizat zeci de astfel de figuri, inclusiv pe regretatul Papă Francisc, pe prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, și pe dictatorul nord-coreean Kim Jong Un.

În ceea ce privește portretul lui Trump, Safronov a precizat că a fost vizitat "de niște oameni" care i-au cerut să-l picteze pe președintele american așa cum îl percepe artistul.

