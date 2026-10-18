Au crezut că au primit o donație banală. Albumele ascundeau însă o surpriză de 100.000 de euro

Colecția cuprindea aproape 160 de bancnote din diferite țări. Foto: Noonans / FB

O colecție de bancnote rare, donată unui magazin caritabil din Edinburgh, a fost vândută la licitație pentru 85.860 de lire sterline, echivalentul a peste 100.000 euro. Banii vor susține cercetarea bolilor de inimă și ale sistemului cardiovascular, derulată de British Heart Foundation, potrivit BBC.

Colecția cuprindea aproape 160 de bancnote din diferite țări, păstrate în albume și donate magazinului fundației. Voluntarii au observat că unele dintre ele ar putea avea o valoare deosebită, astfel că au trimis colecția unei case de licitații specializate, Noonans.

Printre piesele scoase la vânzare s-au numărat bancnote specimen și variante de probă, realizate în etapa de pregătire a emisiunilor monetare. Una dintre cele mai valoroase a fost o bancnotă rară, necirculată, cu portretul tinerei regine Elisabeta a II-a, emisă de Consiliul Valutar din Malaya și Borneo Britanic.

Colecția a inclus și o probă de culoare extrem de rară a unei bancnote irakiene de 10 dinari, din 1947, precum și o bancnotă specimen de 100 de riali saudiți, emisă în 1961.

Voluntarii nu știau ce valoare au bancnotele

David McCormack, managerul magazinului din Edinburgh, a povestit că angajații au răsfoit albumele, dar nu și-au dat seama de la început cât de valoroasă era colecția.

„Când am primit donația, ne-am uitat cu toții prin dosare, dar nu știam prea multe despre bancnote. Așa că le-am trimis echipei noastre de pe eBay, din Leeds, pentru a le cerceta. Când am descoperit ce valoare ar putea avea, am rămas uimiți”, a declarat acesta.

Managerul a spus că este extraordinar ca o donație primită într-un magazin al fundației să aducă o sumă atât de mare pentru activitatea caritabilă.

„Suntem foarte mândri că donatorul a ales să ne încredințeze această colecție”, a adăugat McCormack.

La rândul său, Allison Swaine-Hughes, directoarea comercială a British Heart Foundation, a declarat că organizația este „extrem de încântată” de rezultatul licitației.

„Suntem profund recunoscători donatorului care a ales să ne încredințeze aceste bancnote remarcabile, dar și echipei noastre extraordinare din magazinul din Edinburgh, care a recunoscut că donația era cu totul specială”, a spus aceasta.

„Este minunat să ne gândim că o colecție donată cu generozitate unuia dintre magazinele noastre poate contribui acum cu o sumă atât de importantă la cercetarea care salvează vieți.”

Andrew Pattison, reprezentant al casei de licitații Noonans, a declarat că a fost „un privilegiu deosebit” să se ocupe de vânzarea acestor bancnote pentru fundație.

„Piese de o asemenea calitate sunt extrem de rare, iar colecționarii din întreaga lume au reacționat foarte bine. Multe dintre bancnote s-au vândut la prețuri ceva mai mari decât în mod obișnuit, datorită scopului caritabil al licitației”, a explicat acesta.

Casa de licitații Noonans a renunțat, de asemenea, la comisionul pe care l-ar fi încasat de la vânzător, astfel încât suma obținută să poată susține activitatea British Heart Foundation.