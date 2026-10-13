Au cumpărat de la un târg de vechituri un bol cu 3 dolari. După 6 ani au aflat ce era, de fapt, și l-au vândut cu 2,2 milioane dolari

Familia a cumpărat bolul în 2007, la un târg de vechituri din New York. Foto: Sotheby

O familie din New York a cumpărat în 2007 un bol pentru doar 3 dolari, fără să știe că obiectul avea să ajungă, șase ani mai târziu, la o licitație de milioane de dolari. Piesa, care a stat o vreme în casa familiei, a fost identificată ulterior de experți drept un obiect rar din ceramică chinezească Ding, datând din timpul dinastiei Song de Nord, potrivit Economic Times.

Bolul alb, cu un diametru de aproximativ 12,5 centimetri, are aproape 1.000 de ani vechime. Descoperirea valorii sale a transformat o achiziție banală de la un târg de vechituri într-una dintre acele povești în care un obiect aparent neînsemnat se dovedește a fi o piesă de artă valoroasă.

De la o achiziție de 3 dolari la o piesă rară de artă chinezească

Familia a cumpărat bolul în 2007, la un târg de vechituri din New York. La acel moment, nimic nu părea să indice că obiectul ar putea avea o valoare deosebită. Abia șase ani mai târziu, experții au identificat piesa ca fiind o mostră rară de ceramică Ding, realizată în timpul dinastiei Song de Nord.

Potrivit relatărilor din presa internațională, bolul urma să fie scos la licitație de casa Sotheby's, la New York, în martie 2013.

Înaintea licitației, specialiștii i-au estimat valoarea între 200.000 și 300.000 de dolari. Chiar și suma minimă era de zeci de mii de ori mai mare decât prețul plătit inițial de familie.

Licitația a ridicat prețul la 2,225 milioane de dolari

Interesul colecționarilor a depășit însă estimările inițiale. Patru ofertanți au intrat în competiție pentru obiectul rar, iar prețul a crescut până la 2,225 milioane de dolari.

Câștigătorul licitației a fost Giuseppe Eskenazi, un comerciant de artă din Londra. Suma finală a depășit de peste șapte ori limita superioară a estimării făcute de Sotheby's înainte de licitație.

Astfel, bolul cumpărat cu doar 3 dolari a ajuns să fie vândut pentru o sumă de peste 740.000 de ori mai mare decât prețul inițial.

Doar un alt bol asemănător era cunoscut

Valoarea piesei era legată și de raritatea sa. Potrivit casei Sotheby's, era cunoscut un singur alt bol asemănător, aflat în colecția British Museum din Londra.

Obiectul nu era, așadar, doar un vas vechi, ci o piesă rară de ceramică chinezească Ding, realizată în timpul dinastiei Song de Nord, cu aproape un mileniu în urmă.