Au fost europenii mai bine plătiți în ultimii ani? Realitatea despre creșterea salariilor în Europa din 2020. Situația din România

4 minute de citit Publicat la 13:09 25 Apr 2026 Modificat la 13:09 25 Apr 2026

Luând în calcul atât creșterea nominală, cât și inflația, salariile brute pe oră au scăzut cu 3% în Uniunea Europeană în ultimii cinci ani. FOTO: Getty Images

Luând în calcul atât creșterea nominală, cât și inflația, salariile brute pe oră au scăzut cu 3% în Uniunea Europeană în ultimii cinci ani. Creșterea salarială a fost mai puternică în țările din afara zonei euro și în statele cu niveluri salariale mai reduse, scrie Euronews.

Salariile brute pe oră au crescut în UE de la 21,5 euro în 2020 la 26,2 euro în 2025, ceea ce reprezintă o majorare de 21,9%. Această evoluție nu ia însă în calcul inflația. Prețurile de consum pentru bunuri și servicii au crescut cu 25,6% în aceeași perioadă. Prin urmare, salariile reale cumulate au scăzut cu 3%, ceea ce înseamnă că puterea de cumpărare a gospodăriilor s-a redus.

Dintre cele 30 de țări europene analizate, salariile brute pe oră au scăzut în termeni reali în 12 state și au crescut în 18, potrivit datelor Eurostat, pe baza calculelor realizate de Euronews. Cifrele se referă la salariile brute pe oră, exprimate în monedele naționale.

Țările din afara zonei euro au fost în fruntea clasamentului

Bulgaria este câștigătoarea clară, cu o creștere reală cumulată a salariilor brute pe oră de 37,4% între 2020 și 2025. În Bulgaria, în 2023 a intrat în vigoare o lege care prevede ca salariul minim să fie de cel puțin 50% din salariul mediu brut.

Serbia, cu 25,4%, Croația, cu 21,1%, și Lituania, tot cu 21,1%, au înregistrat, de asemenea, creșteri de peste 20%.

Primele trei țări din clasament nu făceau parte din zona euro în 2020. Întrucât unele state au aderat la zona euro între 2020 și 2025, gruparea zonei euro este raportată la componența acesteia din 2020.

Alte trei țări din afara zonei euro, România, cu 19,7%, Ungaria, cu 18,8%, și Polonia, cu 17,8%, au consemnat, de asemenea, creșteri reale cuprinse între 15% și 20%.

În interiorul zonei euro, Slovenia, cu 14,4%, Letonia, cu 10,6%, și Grecia, cu 8,6%, au înregistrat, la rândul lor, creșteri importante în această perioadă.

În jumătate dintre țările europene, salariile brute pe oră au avut variații reale cuprinse între -5% și 5%, ceea ce indică schimbări relativ reduse.

Toate cele patru mari economii ale UE au înregistrat scăderi ale salariilor reale

În cele mai mari patru economii ale Uniunii Europene, salariile brute pe oră au scăzut în termeni reali în toate cazurile. Italia a avut cea mai mare reducere, de 9,2%, urmată de Spania, cu 5,9%. Germania, cu -3,2%, și Franța, cu -3,3%, s-au situat ușor sub media UE.

Italia a înregistrat, de altfel, cea mai mare scădere din Europa.

Fiind vorba despre salarii brute, modificările fiscale pot influența rezultatul real. Taxele mai mici pot însemna câștiguri nete mai mari, în timp ce taxele mai ridicate pot reduce veniturile efective în această perioadă. Raportul dintre salariul net și cel brut diferă semnificativ de la o țară europeană la alta.

Cum se explică diferențele dintre țări: efectul de „recuperare”

Creșterea nominală a salariilor brute pe oră trebuie să depășească inflația pentru a produce o majorare reală. Totuși, nivelul de la care pornesc salariile influențează, de asemenea, cifrele privind creșterea reală. Acest fenomen este cunoscut drept efectul de „recuperare”.

Bulgaria avea cele mai mici salarii brute pe oră în 2025, în timp ce Ungaria și România se aflau, de asemenea, printre cele cinci țări cu cele mai reduse niveluri salariale.

Din punct de vedere economic, este mai ușor pentru o țară să crească salariile brute pe oră de la 5,7 euro în 2020 la 10,5 euro în 2025, așa cum s-a întâmplat în Bulgaria, decât pentru o țară precum Germania să le majoreze de la 28,6 euro la 34,5 euro.

O altă modalitate de a evalua tendințele în termeni reali este analizarea, în același grafic, a inflației de consum și a creșterii nominale a salariilor brute pe oră.

Cumulat, mai multe țări au înregistrat creșteri nominale puternice ale salariilor brute pe oră, de peste 60%, față de 2020.

Cele mai mari majorări au fost consemnate în Bulgaria, cu 84,2%, Ungaria, cu 82,7%, și România, cu 73,1%. Totuși, inflația a fost, de asemenea, foarte ridicată în aceste țări: 34,1%, 53,7% și, respectiv, 44,6%.

În schimb, Italia a avut cea mai mică majorare nominală, de 9,5%, urmată de Malta, cu 13,3%, și Franța, cu 14,1%. Deși inflația s-a situat sub media UE în aceste țări, creșterea salariilor brute pe oră nu a ținut pasul cu scumpirile.

Țările cu cele mai mari și cele mai mici salarii brute pe oră

Deși evoluția reală a salariilor este importantă, nivelul acestora contează la rândul său, întrucât salariile brute pe oră diferă semnificativ între cele 30 de țări analizate.

În 2025, Bulgaria are cel mai mic salariu brut pe oră, de 10,5 euro, în timp ce Luxemburg are cel mai ridicat nivel, de 49,7 euro.

Aceasta înseamnă că, deși Bulgaria reduce decalajul, diferența dintre nivelurile salariale ale celor două țări rămâne considerabilă.

În general, salariile brute pe oră sunt cele mai mari în Europa de Nord și de Vest și cele mai mici în Europa de Est.

Chiar și între cele mai mari economii ale Uniunii Europene, diferențele salariale sunt semnificative. În 2025, Germania oferă cele mai mari salarii brute pe oră, de 34,5 euro, în timp ce Spania are cel mai scăzut nivel, de 19,5 euro.