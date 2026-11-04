Au fost scoase la licitaţie 19 scrisori de dragoste ale lui Brigitte Bardot către primul ei soţ

Casa de licitaţii Christie’s de la Paris, Franţa, a scos la licitaţie 19 scrisori de dragoste ale lui Brigitte Bardot către primul ei soţ. Sursa foto: Getty Images

Casa de licitaţii Christie’s de la Paris, Franţa, a scos la licitaţie 19 scrisori de dragoste ale lui Brigitte Bardot, care par să dezvăluie latura cea mai intimă și mai fragilă a actriței, decedate în decembrie anul trecut. Redactate între 1958 și 1963 și adresate lui Jacques Charrier, aceste scrisori îmbină declarații de iubire, mărturisiri despre singurătate și anticiparea nașterii fiului lor, Nicolas. Epistolele sunt scrise de mână, cu cerneală neagră, albastră și roz.

Scrisorile reprezintă un capitol privat și, parțial, inedit din viața lui Brigitte Bardot (1934–2025), scos la iveală prin intermediul a 19 scrisori olografe adresate primului ei soț, actorul Jacques Charrier. Documentele, scoase la licitație de casa Christie’s din Paris ieri, marți, 3 noiembrie, nu au atras nicio ofertă, în ciuda unei valori estimate între 100.000 și 150.000 de euro și, prin urmare, au rămas nevândute, relatează Rainews.

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Corespondența datează din perioada cuprinsă între 1958 și 1963, anii căsniciei dintre vedeta franceză și Charrier, pe care l-a cunoscut pe platourile de filmare ale peliculei „Babette Goes to War”. Scrisorile, dintre care majoritatea nu au mai fost publicate niciodată, au fost achiziționate de un colecționar direct de la actor, care le păstrase timp de decenii. Proprietarul contactase casa de licitații în septembrie anul trecut pentru a le scoate la vânzare, la doar câteva zile după decesul actorului, survenit pe 3 septembrie 2025, la vârsta de 88 de ani.

Scrise de mână cu cerneală neagră, albastră și roz, unele fiind însoțite de mici desene, aceste scrisori dezvăluie o latură a celebrei actrițe care contrastează puternic cu imaginea sa publică, construită cu mare grijă. Prin declarații de dragoste și mărturisiri ale propriei vulnerabilități, Bardot scrie despre singurătatea resimțită în absența soțului său, aflat în serviciul militar, precum și despre trăirile pe care le-a experimentat în timpul sarcinii.

Demne de remarcat sunt, în mod special, pasajele referitoare la așteptarea nașterii fiului său, Nicolas-Jacques. Actrița descrie dificultățile fizice cu care s-a confruntat, îngrijirile medicale de care a beneficiat, precum și dorința sa de a-și pregăti locuința pentru venirea pe lume a bebelușului. O relatare care oferă o perspectivă mai intimă asupra unei experiențe a maternității pe care, mai târziu, Bardot avea să o descrie public drept una deosebit de dificilă.

Căsnicia sa cu Charrier, începută în 1958, s-a încheiat în 1963, când actorul a intentat divorțul și a obținut, totodată, custodia fiului lor. Relația a fost marcată de dificultățile de a concilia viața de familie cu o carieră cinematografică tot mai solicitantă.

Scrisorile au revenit în atenția publicului într-un moment semnificativ, la puţin timp după trecerea în neființă a lui Bardot, care a murit la Saint-Tropez pe 28 decembrie 2025.

Ultimul capitol din viața personală a actriței reprezintă un puternic contrast faţă de conținutul unei alte scrisori, publicate de cotidianul francez Le Figaro pe 2 noiembrie. Datată 17 noiembrie 2022 și adresată lui Bernard d’Ormale, partenerul divei timp de aproximativ treizeci de ani, scrisoarea are un ton net diferit de cel al scrisorilor de dragoste pe care aceasta i le scria odinioară lui Charrier. În această epistolă, Bardot își exprimă amărăciunea și dezamăgirea, mergând până acolo încât descrie relația lor drept „un eșec”.