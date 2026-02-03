Avocatul oligarhilor ruși are pașaport românesc, dar cere protecție în Italia. Se teme că dacă ar câștiga AUR alegerile, l-ar extrăda

Fotografie anonomizata cu pasaportul românesc al avocatului oligarhilor ruși

Se numeşte Dimitri şi este un avocat rus faimos care a lucrat în cercul restrâns al oligarhiei ruse, unde a dobândit cunoștințe de specialitate despre sistemele utilizate de Rusia pentru a eluda embargourile și sancțiunile internaționale.

Bărbatul spune că în schimbul protecţiei este gata să ofere Romei secrete ruseşti legate despre modul în care Kremlinul a ocolit sancţunile impuse după izbucnirea războiul din Ucraina.

Din anul 2023 a devenit cetăţean român şi ulterior a ajuns în Italia unde cere acum protecţie din partea autorităţilor la cel mai înalt nivel, pentru că altfel, spune acesta, ar putea avea soarta lui Alexei Navalnîi. Avocatul său Alexandro Maria Tirelli a făcut declaraţii în exclusivitate pentru Antena 3 CNN despre acest caz.

- Domnule avocat Alexandro Maria Tirelli, sunteți un cunoscut penalist specializat în drept internațional și președinte al Camerelor Penale Internaționale. Cine este clientul dumneavoastră despre care vorbim?

A. M. T.: Clientul este un coleg, deci este un avocat rus, mai exact un avocat rus foarte cunoscut, care a fost fondatorul unuia dintre cele mai importante cabinete de drept comercial din Moscova.

- Știm că clientul dumneavoastră are cetățenie română. Cum a obținut cetățenia română? De ce a solicitat-o?

A. M. T.: Aceste aspecte nu le cunosc, nu am nici cea mai vagă idee, nu știu. Nu pot să vă dau o confirmare a motivului pentru care are cetățenie română, dar sunt sigur că este cetățean român. Pentru că i-am examinat pașaportul.

- Clientul dumneavoastră este cetățean român, dar a cerut protecția statului italian. De ce nu a cerut protecția statului român? V-a explicat motivul?

A. M. T.: Trebuie să spun că au existat și alegeri din motive de apărare juridică, dacă trebuie să fiu sincer. Probabil că Italia, în acest moment, poate și ca o chestiune de percepție, pare să garanteze o atitudine mai intransigentă față de Rusia din perspectiva fidelității atlantice. Nu că România nu ar fi, absolut nu, însă cred și aceasta este o evaluare ipotetică că evenimentele din 2024, alegerile care apoi nu au mai avut loc pentru Georgescu, au influențat alegerea, pentru că este ca și cum o categorie socială română nu ar fi chiar atât de departe de un sentiment filorus, în timp ce, Italia, din acest punct de vedere, are o politică extrem de atlantistă, europeană și proamericană, cred că acesta este motivul.

- Știți cumva dacă clientul dumneavoastră a fost vreodată vizat de sancțiuni europene?

A. M. T.: În acest moment nu îmi rezultă, deoarece știu că are capacitatea de a cheltui, de a cumpăra și de a investi în Italia, deci, având această capacitate în Italia, cu siguranță nu este supus niciunui tip de sancțiuni.

- Ați spus că are afaceri în Italia. Ştiţi cumva dacă are afaceri şi în România?

A. M. T.: Asta nu ştiu cu precizie, dar cred că are afaceri și în România, cu siguranță. Cred, dar nu sunt sigur, că a făcut investiții şi în România. Să zicem că în acest moment, situația averii sale nu este în centrul atenției noastre, considerăm că efortul maxim trebuie concentrat pe evitarea unei persecuții judiciare instrumentale din partea Rusiei, dar și a unei represalii de natură fizică, pentru că știm foarte bine de ce este capabilă Rusia să organizeze împotriva opozanților săi.

- Atunci să vorbim puțin despre situația clientului dumneavoastră. De ce a plecat din Rusia? Pe scurt, cine a fost și de ce a ales să plece? De ce se află acum în această situație în care se teme pentru viața sa din cauza regimului de la Kremlin?

A. M. T.: Chestiunea este foarte simplă: clientul a plecat din Rusia cu mult înainte să apară chestiuni de natură judiciară. A părăsit țara când era absolut liber și este și în prezent o persoană liberă pentru că am aflat din surse ruse că au fost deschise proceduri, cred chiar ieri sau alaltăieri, în mod ciudat chiar a doua zi după ce domnul a cerut protecție guvernului italian.

- Asta înseamnă că nu există pe numele lui un mandat internațional de arestare sau ceva de acest tip din partea Rusiei?

A. M. T.: Nu, nu cred că are în acest moment niciun mandat, dar cu siguranță îl va avea foarte curând, probabil în decurs de una-două săptămâni. Colegul meu, pentru că așa îl numesc, este un avocat, când și-a dat seama că se află în centrul unor fricțiuni foarte importante într-un cerc extrem de influent din lumea energiei și mai ales a metalurgiei, a înțeles că era mai bine să înceapă să plece. Mai este și chestiunea cărții: acest coleg, îl putem numi după prenume, Dmitry, nu pot spune numele de familie din motive de siguranță, nu este un avocat tânăr, este un avocat de o anumită vârstă și cunoaște evoluția puterii ruse încă din epoca Boris Elțîn. Cred că deține informații despre geneza fazei Putin, adică ascensiunea la putere a lui Vladimir Putin şi probabil această ascensiune are părţi obscure pe care Dmitry din motive accidentale şi cazuale le cunoaşte. Iar cred că această circumstanţă ar face ca situația clientului nostru să fie şi mai periculoasă.

- Ce cere acum clientul dumneavoastră, prin intermediul avocatului, și ce oferă în schimb, din câte am înțeles?

A. M. T.: În primul rând, clientul nu îmi cere nimic mie, ci s-a adresat autorităților guvernului italian, în special prim-ministrului, ministrului Justiției și ministrului de Interne. Cred că principala sa preocupare este să i se garanteze un fel de securitate și monitorizare concretă pentru a-i proteja viața, vorbim, practic, despre a-și salva pielea, cum se spune. Vă reamintesc că, în prezent, Italia nu ar extrăda niciodată un cetățean rus către Federația Rusă. Așadar, temerile nu sunt doar de natură juridică sau judiciară, ci temeri concrete legate de supraviețuire.

- I s-a întâmplat ceva clientului dumneavoastră când era în Italia care să-i arate că era în pericol?

A. M. T.:De exemplu, știu că ar fi încercat să ucidă un colaborator al său.

- În Rusia. Au încercat să-l ucidă în Rusia, nu în Italia...

A. M. T.: Nu, nu în Italia. Când a avut loc această tentativă de omor, a înțeles cam care este situația și a decis să părăsească țara.

– Din Rusia?

A. M. T.: Da, din Rusia. În plus, o spun foarte clar: având cetățenie română, nu are nevoie să ceară azil politic sau alte cereri instrumentale, pentru că, în calitate de cetățean român, poate sta în Italia și în toate țările Europei când și cum dorește. Cred, așadar, că solicitarea sa către guvernul italian este absolut autentică. Mi-ați cerut ce ar putea oferi, nu este vorba despre o negociere. Nu cred că vrea să ofere nimic, dar subliniez că pentru Italia ar putea fi interesant să intre în posesia unor informații strategice pe care Dimitri le poate furniza, având în vedere că a fost în contact cu mari oligarhi care gestionează sectorul energetic rus.

- A primit vreun răspuns până acum din partea statului italian, a primului-ministrul sau a miniștrilor?

A. M. T.: Știu că au fost informați și că evaluează ce poziţie să aibă. Cererea de intervenție a fost depusă abia acum 48 de ore, iar aparatul birocratic are propriile ritmuri, dar suntem siguri că vor exista răspunsuri rapide și o poziție oficială a guvernului.

- Dacă nu va primi protecție din partea statului italian, clientul dumneavoastră ia în calcul să se adreseze statului român pentru a primi protecţie?

A. M. T.: Din câte știu, nu. Nu pot intra în detalii care ar încălca secretul profesional, dar nu cred că ia în considerare, nici măcar pe departe, posibilitatea de a ajunge în România.

- Acest caz face parte dintr-o operațiune numită „Free Volga”, gestionată de Camerele Penale Internaționale. Ce este Free Volga?

A. M. T.: Eu pentru Dmitry eu reprezint apărătorul său. Camerele Penale Internaţionale care sunt o organizaţie în care sunt asociaţi mulţi avocaţi care se ocupă de drept internaţional, dar nu doar italieni, ci din diverse ţări, au iniţiat acest protocol, această operaţiune, care se numeşte Free Volga, prin care avocați specializați în drept internațional din mai multe țări ajută disidenții ruși, inclusiv avocați, să fie puși în siguranță în Italia și în Europa. În acest an, Free Volga a ajutat un senator rus, membru al Dumei, să părăsească țara, dar și un jurnalist celebru persecutat de GRU, serviciul de informații militar rus.

- Vă mulțumesc. Dacă este ceva ce nu v-am întrebat, dar doriți să adăugați?

A. M. T.: Singurul lucru pe care țin să îl subliniez şi care reprezintă sensul intervenției noastre publice este asigurarea că toate țările europene constituie un fel de baraj solid pentru ca niciun disident rus să nu fie extrădat în Rusia, niciodată și din niciun motiv. Din acest punct de vedere, lansez și un apel către autoritățile judiciare și politice române în acest sens. Un apel pentru ca posibilitatea extrădării cetățenilor ruși să nu fie nici măcar luată în considerare. Știu că, sincer, acest lucru nu se întâmplă în România, știu că au existat chiar retrageri de ambasadori și fricțiuni internaționale între România și Rusia, însă evenimentele din 2024, alegerile din 24 noiembrie, alegerile la care a participat Georgescu, au stârnit temeri în Europa privind o posibilă deschidere către Rusia.

- Dar între timp am avut alegeri, iar acum există un președinte și un guvern.

A. M. T.: Știu foarte bine că domnul Dan a câştigat alegerile prezidenţiale şi că are o poziţie pro atlantică, însă există puţină teamă pentru că eu cred că, la nivelul populației și al electoratului, există un sentiment destul de apropiat de pozițiile ruse, aceasta este o evaluare personală, dar cred că orice disident ar putea face aceeași evaluare. Pentru că ar putea spune: dacă lucrurile s-ar schimba în România, dacă ar avea loc alegeri anticipate, m-aș putea afla în dificultate.

- Dumneavoastră vă puneţi în locul clientului dvs şi spune cum vede situaţia.

A. M. T.: Mă pun în locul clientului meu, dar și în postura de observator și avocat internațional, știți bine că este nevoie de foarte puțin pentru a schimba o atitudine internațională. Dacă Dan nu ar fi câștigat alegerile sau dacă Curtea Constituțională română nu ar fi anulat rezultatele primului tur, poate că România s-ar fi aflat astăzi într-o poziție internațională diferită.

- Vă mulțumesc și rămânem în contact când veți primi răspunsul pentru clientul dumneavoastră.

A. M. T.: Îl vom primi cu siguranță până luni. Știu că televiziunea publică și marile ziare din Italia vor vorbi despre caz. Știu că secretariatele ministrului Justiției și ale ministrului de Interne, Piantedosi, au fost deja informate, deci cred că analizează situația și vor decide ce poziție să adopte. Nu știu dacă va fi o poziție foarte prudentă sau mai puțin prudentă, dar cu siguranță va exista una, mai ales pentru că suntem siguri că va veni un mandat internațional de arestare şi atunci vor trebui să se exprime cu privire la mandatul internaţional, asta este sigur. O poziţie va veni, oricare va fi aceasta.