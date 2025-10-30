Banda „Knockout Game” terorizează Roma. Carabinierii sunt în alertă pentru a identifica făptaşii

Caraninierii au deschis o anchetă, în cadrul căreia analizează imaginile de la numeroasele camere de supraveghere instalate în zonă pentru a identifica grupul de atacatori. Sursa foto: Hepta (poza cu caracter ilustrativ)

Banda numită „Knockout Game” după modul de operare a lovit din nou la Roma, în Italia. Victimele sunt doi tineri de 21 de ani care îşi petrecuseră seara într-un club.

„Au sosit brusc și ne-au lovit în cap, unul după altul, apoi au fugit. Erau cel puțin patru și nu le puteam vedea fețele.” Aşadar a fost vorba despre un atac fără explicații, doar pură violență.

Victimele sunt doi studenți universitari în vârstă de 21 de ani, bătuți în plină noapte, în timp ce se întorceau la mașina lor după o seară petrecută în club. Unul dintre cei doi tineri a scăpat cu răni minore și un prognostic de cinci zile de îngrijiri medicale. Celălalt, rănit mai grav, a suferit o fractură de craniu și se află internat la secția de Neurologie a spitalului Policlinico Umberto I, relatează La Repubblica.

Caraninierii au deschis o anchetă, în cadrul căreia analizează imaginile de la numeroasele camere de supraveghere instalate în zonă pentru a identifica grupul de atacatori.

Nu este prima dată când sunt raportate atacuri prin tehnica „Knockout Game”, în care victimele sunt bătute și trântite la pământ fără niciun motiv aparent. Din acest motiv, anchetatorii vor să stabilească dacă aceiași autori au atacat din nou în aceeași zonă, care a făcut mult timp obiectul a numeroase plângeri privind incidente de activitate violentă.