Bărbatul care a câștigat aproape un miliard de dolari la loto a venit să-și ridice premiul: "Aseară spălam rufe și acum, iată-mă"

1 minut de citit Publicat la 12:48 25 Sep 2025 Modificat la 17:10 25 Sep 2025

Câștigătorul marelui premiu și-a cumpărat biletul de la o benzinărie. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

Un bărbat care a câștigat jumătate din jackpotul loteriei americane Powerball, în valoare de aproape 1,8 miliarde de dolari, s-a prezentat pentru a-și revendica premiul uriaș, relatează CNN, care citează organizatorii jocului de noroc.

Câștigătorul din statul american Missouri a nimerit pe biletul său toate numerele la extragerea din data de 6 septembrie, la care a fost pus în joc al doilea cel mai mare premiu din istoria Powerball.

Acest bărbat, care s-a descris drept o persoană casnică, a declarat că abia așteaptă să-și ia o pauză de la activitățile sale și să petreacă timp cu soția sa.

"O să fac ce doresc vreme de un an. Pentru mine, ziua perfectă este să stau acasă și să mă relaxez", a declarat el la sediul Missouri Lottery din Jefferson City.

Proaspătul multimilionar a spălat rufe înainte de a-și încasa premiul

"Acum sunt multimilionar, iar aseară spălam rufe", a continuat câștigătorul, evocând nopțile nedormite după ce a realizat că a devenit, brusc, un om foarte bogat.

El a adăugat că se așteaptă ca acum soția sa "să-l scoată din oraș" și a conchis că premiul câștigat este "cea mai bună problemă" cu care s-a confruntat vreodată.

CNN precizează că acest câștigător a optat pentru o plată unică de 893,5 milioane de dolari impozabili, în detrimentul unei plăți forfetare.

Loteria americană a premiat benzinăria de unde a fost cumpărat biletul câștigător

Biletul a fost achiziționat de la o benzinărie din St. Louis, care a primit din partea loteriei un bonus de 50.000 de dolari pentru vânzarea acestui tichet câștigător.

Celălalt bilet câștigător a fost vândut la un magazin din Fredericksburg, statul Texas.

Cele șase numere câștigătoare extrase pe 6 septembrie au fost 11, 23, 44, 61 și 62, cu un joker roșu Powerball de 17 și un multiplicator Power Play de 2.

Momentul a pus capăt unei serii de 42 de extrageri consecutive fără un câștigător al jackpotului, care nu mai fusese acordat din luna mai anul curent.

Cel mai mare jackpot Powerball rămâne cel în valoare de 2,04 miliarde de dolari, câștigat în California pe 7 noiembrie 2022, notează CNN.