Batjocorită de colegi pentru felul în care arăta, s-a ascuns în casă timp de 18 ani. Ce au descoperit polițiștii în locuință

6 minute de citit Publicat la 14:00 07 Noi 2026 Modificat la 14:00 07 Noi 2026

Femeia are 33 de ani și locuiește în Cristais Paulista, Brazilia. Foto: Getty Images

O femeie de 33 de ani, care nu mai avea contact cu lumea exterioară de aproximativ 18 ani, a fost găsită de polițiști și de reprezentanții serviciilor medicale într-o locuință din Cristais Paulista, în statul brazilian São Paulo. Aceasta trăia împreună cu mama sa, în vârstă de 71 de ani, în condiții precare de igienă. Femeia a povestit că s-a retras din viața socială după ce a fost victima bullyingului la școală, potrivit Globo.

Cazul a fost descoperit luni, 26 octombrie, în urma unei sesizări privind posibile rele tratamente, înregistrate prin intermediul liniei telefonice Disque 100, un serviciu al guvernului brazilian destinat raportării încălcărilor drepturilor omului.

Când au ajuns la locuință, polițiștii și reprezentanții serviciilor de sănătate au găsit-o pe femeie într-o cameră întunecată, neventilată. Aceasta s-a speriat la vederea persoanelor necunoscute și a avut nevoie de timp pentru a accepta să iasă din încăpere și să primească îngrijiri medicale.

Autoritățile au constatat că femeia prezenta semne de malnutriție, anemie și carențe de vitamine. Nu au fost identificate însă urme de violență fizică.

Mama și fiica locuiau împreună, iar casa a fost închisă de autoritățile sanitare pentru igienizare. Cele două au fost găzduite temporar de rude, în timp ce cazul a intrat în atenția poliției, a serviciilor medicale și a asistenței sociale.

Cine este femeia care a trăit izolată timp de 18 ani

Femeia are 33 de ani și locuiește în Cristais Paulista, o localitate din apropierea orașului Franca, în statul São Paulo. Potrivit poliției, aceasta a renunțat la școală în jurul vârstei de 15 ani, după ce a fost victima bullyingului din cauza unor particularități fizice la nivelul toracelui și spatelui.

După acel moment, s-a retras treptat din viața socială și nu a mai păstrat legătura cu persoane din afara locuinței.

Nu trăia singură, ci împreună cu mama sa, în vârstă de 71 de ani, care, la rândul ei, evita contactul cu alte persoane.

Potrivit secretarului municipal al Sănătății, Bruno Felipe de Carvalho, niciuna dintre cele două femei nu are în prezent venituri și nu beneficiază de ajutoare sociale.

Cum au aflat autoritățile despre situația celor două femei

Cazul a ajuns în atenția autorităților după o sesizare transmisă prin Disque 100, linia națională din Brazilia pentru raportarea abuzurilor și a încălcărilor drepturilor omului.

Luni, 26 octombrie, polițiștii civili, sprijiniți de Poliția Militară, s-au deplasat la adresa indicată pentru a verifica situația. Pentru că nimeni nu a răspuns la ușă, agenții au intrat în locuință după ce au luat legătura cu procurorul Gabriel Fernando da Silva, responsabil de caz.

În interior au descoperit condiții precare de igienă și o cantitate mare de obiecte și deșeuri acumulate.

Locuința mai fusese verificată de autoritățile sanitare în 2017, în urma unor reclamații privind depozitarea gunoaielor și riscul înmulțirii țânțarilor care transmit virusul dengue.

La acel moment, curățenia fusese făcută doar în exteriorul casei. Ulterior, potrivit secretarului Sănătății, cele două femei nu au mai permis accesul echipelor care efectuau vizite de rutină.

În ce condiții a fost găsită femeia

În momentul intervenției, femeia se afla într-o cameră întunecată, slab luminată și fără ventilație. În încăpere era un miros puternic, iar aceasta a reacționat cu teamă la apariția echipelor de intervenție. A țipat și a dat semne că se teme de persoanele străine.

Renata Valéria de Souza Pinto, șefa Diviziei de Sănătate Publică din cadrul Serviciului de Supraveghere Sanitară, a explicat că a fost nevoie de o perioadă de acomodare pentru ca femeia să capete încredere în cei veniți să o ajute.

În locuință au fost găsite numeroase obiecte, materiale aruncate și gunoaie acumulate. Din cauza condițiilor de igienă, autoritățile sanitare au dispus închiderea temporară a imobilului și au notificat familia să efectueze curățenia în termenul prevăzut de legislația locală.

Cantitatea mare de obiecte depozitate a ridicat suspiciunea că mama femeii ar putea avea o tulburare de acumulare compulsivă, însă această afecțiune nu a fost diagnosticată.

Evaluarea medicală nu a indicat urme de agresiune fizică asupra fiicei. Medicii au observat însă semne compatibile cu malnutriția, anemia și deficitul de vitamine.

Ce le-a povestit femeia polițiștilor și medicilor

În timpul intervenției, femeia le-a spus autorităților că a decis să se izoleze după ce a fost batjocorită de colegi la școală din cauza unei deformări la nivelul toracelui și spatelui.

Potrivit poliției, ea a renunțat la studii după ce a terminat clasa a opta, în jurul vârstei de 15 ani.

Renata Valéria de Souza Pinto a povestit că, la primul contact cu echipele de intervenție, femeia era foarte speriată și repeta că mama sa nu a agresat-o niciodată.

„Tot timpul, tânăra a spus că nu i s-a întâmplat niciodată nimic rău, că mama ei nu a maltratat-o. A ținut să ne spună foarte clar acest lucru”, a relatat reprezentanta serviciului sanitar.

După ce a reușit să o convingă să accepte consultația medicală, Renata s-a întors a doua zi la locuință, însoțită de un polițist de investigații. A venit cu flori și ciocolată, gest care a ajutat la construirea unei relații de încredere.

Femeia a întrebat-o chiar dacă ar putea să-i fie prietenă.

„M-a întrebat dacă poate să fie prietena mea. I-am răspuns: «Bineînțeles! Eu sunt prietena ta încă de ieri. Ți-am spus și atunci că sunt prietena ta»”, a povestit Renata.

Ce au descoperit autoritățile în evidențele medicale

Reprezentanții Direcției de Sănătate din Cristais Paulista au verificat registrele medicale și de vaccinare ale femeii, însă nu au găsit nicio înregistrare a unor consultații sau imunizări în sistemul public. Nu existau date nici măcar din perioada pandemiei de COVID-19.

Secretarul municipal al Sănătății, Bruno Felipe de Carvalho, a declarat că au fost verificate atât evidențele actuale, cât și arhivele mai vechi, pentru a stabili dacă femeia fusese vreodată înregistrată în sistemul medical.

Lipsa oricăror înregistrări i-a surprins pe reprezentanții autorităților, mai ales că localitatea are aproximativ 9.000 de locuitori.

Potrivit secretarului, agenții sanitari încercaseră în trecut să ia legătura cu cele două femei, însă nu reușiseră să intre în locuință. Consultația efectuată după descoperirea cazului ar putea fi primul contact al fiicei cu sistemul medical public din localitate.

Rudele știau că mama și fiica trăiau izolate

Membrii familiei știau că cele două femei evitau de multă vreme contactul cu alte persoane. Potrivit relatărilor rudelor, vizitele la locuință se limitau de obicei la poartă, fără ca acestea să fie primite în interior.

„Rudele nu aveau o relație apropiată cu ele. Mergeau la casă, dar rămâneau la poartă. Nici echipele de sănătate nu au reușit să intre. Ultima dată când cineva a putut interveni a fost în 2017, când a venit Serviciul de Supraveghere Sanitară”, a declarat Bruno Felipe de Carvalho.

O nepoată a celor două femei, care a fost prezentă la prima intervenție, i-a povestit secretarului că familia lucrase în trecut la o grădină de legume împreună cu tatăl, care între timp a murit.

După schimbările din familie, mama și fiica s-ar fi izolat tot mai mult. Rudele au menționat și faptul că în locuință se acumulaseră de-a lungul anilor numeroase obiecte.

Ce se va întâmpla în continuare

După intervenția autorităților, femeia a acceptat să primească îngrijiri medicale și a fost transportată la camera de gardă a spitalului municipal, însoțită de mama sa.

Prima evaluare a evidențiat semne de malnutriție și anemie. Femeia a beneficiat și de o evaluare psihiatrică.

Ulterior, mama și fiica au fost găzduite temporar de rude, deoarece locuința lor a fost închisă pentru igienizare.

Ambele au intrat în atenția unei echipe multidisciplinare a Direcției de Sănătate din Cristais Paulista. Obiectivul este tratarea problemelor medicale identificate și sprijinirea lor pentru a reveni treptat la viața socială.

Joi, 29 octombrie, cele două au fost consultate de un medic psihiatru din sistemul de asistență medicală primară. Ulterior, au fost evaluate de o echipă din cadrul programului local de medicină de familie, formată din medic, asistent medical, tehnician și agent comunitar de sănătate.

Au primit, de asemenea, sprijin din partea unui asistent social și a unui nutriționist. Ambele au efectuat analize și au fost îndrumate către medici specialiști, în funcție de problemele identificate.

În urma evaluărilor, autoritățile au stabilit câte un plan individualizat de îngrijire pentru fiecare dintre ele. Mama și fiica vor rămâne sub supravegherea serviciilor medicale locale.