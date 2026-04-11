Bhutan și-a vândut 70% din rezervele de bitcoin în 18 luni. E posibil să fi oprit minarea cu totul

Bhutan deținea aproximativ 13.000 BTC în octombrie 2024. Foto: Getty Images

Bhutan renunță discret la unul dintre cele mai neobișnuite experimente cu bitcoin derulate vreodată de un guvern. În ultimele 18 luni, guvernul a transferat 70% din rezervele sale de bitcoin și este posibil să fi oprit minarea cu totul. Nu există explicații oficiale, însă este posibil ca Bhutanul să fi ajuns în acel punct în care costurile minării depășesc avantajele, scrie CoinDesk.

Guvernul Regal al Bhutanului a transferat aproximativ 319,7 BTC (bitcoin), în valoare de 22,68 milioane de dolari, către două adrese, joi, potrivit datelor Arkham Intelligence. Aproximativ 250 BTC au fost trimiși către un portofel folosit anterior pentru a direcționa fonduri spre vânzare prin Galaxy Digital și OKX. Alți 69,7 BTC au fost transferați către o adresă nouă, nemarcată.

Tranzacția face parte dintr-o serie de vânzări aflate în desfășurare de ceva timp.

Experimentul Bhutanului

Bhutan deținea aproximativ 13.000 BTC în octombrie 2024, acumulați printr-o operațiune de minare susținută de hidroenergie, derulată de Druk Holding and Investments, fondul suveran al regatului.

Acesta a fost un test de concept pentru minarea suverană de bitcoin: o țară mică, fără ieșire la mare, cu energie regenerabilă ieftină, fără o infrastructură financiară veche de protejat și cu un fond suveran dispus să experimenteze.

De atunci, a vândut constant. Deținerile au ajuns acum la 3.954 BTC, în valoare de aproximativ 280,6 milioane de dolari: o reducere de 70% în 18 luni.

Datele Arkham arată că 215,7 milioane de dolari în bitcoin au fost transferați din adresele deținute de Bhutan doar în acest an, dintre care 162,6 milioane au mers către portofele nemarcate.

Vânzările s-au accelerat într-o piață în care aproape toți ceilalți mari deținători fac exact opusul.

Strategy a cumpărat 4.871 BTC pentru 330 de milioane de dolari weekendul trecut, ajungând la un total de 766.970. ETF-urile spot din SUA au absorbit aproximativ 50.000 BTC în martie. Ethereum Foundation și-a blocat active în valoare de 93 de milioane de dolari într-o singură zi pentru a genera dobândă, în loc să vândă.

Chiar și fondurile suverane susținute de aur și-au majorat pozițiile în timpul conflictului cu Iranul.

Bhutan este singurul deținător la nivel suveran care lichidează vizibil. Există însă și întrebarea dacă operațiunea de minare mai funcționează.

Datele Arkham arată că ultima intrare de bitcoin de peste 100.000 de dolari în portofelele Bhutanului a fost înregistrată în urmă cu peste un an. Un guvern care genera odinioară bitcoin din energia râurilor sale ar putea acum doar să consume rezervele acumulate, fără aport nou.

Druk Holdings nu a răspuns la mai multe emailuri și apeluri din partea CoinDesk în ultima săptămână și nu a comentat public transferurile sau starea operațiunii de minare.

De ce își vinde Bhutanul rezervele de bitcoin

Explicația ar putea ține de economie.

Operațiunea de minare a Bhutanului era viabilă când dificultatea era mai mică și bitcoin se tranzacționa peste 90.000 de dolari. La nivelurile actuale, în jur de 71.000 de dolari, cu dificultatea rețelei la maxime istorice și recompensa pe bloc redusă la 3,125 BTC, marjele pentru minarea suverană la scară mică s-au redus semnificativ.

Aceeași hidroenergie care făcea proiectul Bhutanului special ar putea acum genera venituri mai mari din vânzarea electricității către India decât din minarea bitcoinului, mai ales că echipamentele se depreciază odată cu fiecare creștere a dificultății.

Decizia de a vinde, în loc să păstreze sau să mineze, arată diferența dintre atractivitatea teoretică a bitcoinului pentru state și realitatea operațională a menținerii unei astfel de poziții într-o perioadă de scădere prelungită.

Cele 3.954 BTC rămase ale Bhutanului sunt acum mai puține decât cumpără Strategy într-o săptămână obișnuită. Regatul care deținea cândva 13.000 de bitcoin minați din proprii săi munți vede acum cum o singură companie din Virginia acumulează mai mult în cinci zile decât mai are el.