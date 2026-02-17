Călugării catolici sunt îndemnați să renunțe la Netflix și la rețelele sociale: „Devin experți în filme în loc să îl caute pe Dumnezeu”

Scopul principal al retragerii este ca aceștia să se dedice rugăciunii și lecturii sacre. Foto: Getty Images

Liderul unei sihăstrii din Toscana i-a îndemnat pe călugării care trăiesc în izolare să evite să folosească rețelele sociale și serviciile de streaming. Părintele Matteo Ferrari a spus că cei care aleg să trăiască departe de alți oameni trebuie să-și păstreze camerele sacre pentru rugăciune nu „pentru Netflix sau alte platforme”, relatează The Guardian. Preotul catolic a adăugat că fenomenul a devenit o provocare pentru viața monastică și a afirmat că în loc să se izoleze ca să îl caute pe Dumnezeu, călugării „devin experți în filme”.

Părintele Matteo Ferrari, liderul congregației Camaldolese și al mănăstirii și sihăstriei Camaldoli din Arezzo, Toscana, a declarat că astfel de tehnologii digitale sunt „concepute special pentru a crea dependență” și „trebuie absolut evitate”.

Ferrari, în vârstă de 51 de ani, a publicat o scrisoare lungă pe Facebook în care a afirmat că utilizarea rețelelor sociale precum Instagram și TikTok și vizionarea de filme online reprezintă „o provocare pentru viața monastică și religioasă”. El a spus: „Nu putem pretinde că această provocare nu există.”

Sihăstria Camaldoli, situată în mijlocul unui parc național și fondată de Sfântul Romuald din Ravenna la începutul secolului al XI-lea, găzduiește nouă călugări. Scopul principal al retragerii este ca aceștia să se dedice rugăciunii și lecturii sacre și, atunci când se află în camerele individuale, să petreacă timpul în contemplare sau meditație profundă.

„Dacă camera se transformă într-un cinematograf, atunci unde ajunge spiritualitatea noastră monastică și romualdină?” s-a întrebat Ferrari. El a avertizat că există adevărate „dependențe cinematografice” care ar putea duce călugării să „devină experți în filme în loc să îl caute pe Dumnezeu”.

Într-un interviu acordat ziarului regional La Nazione, Ferrari a spus că scopul său nu este să-i certe pe călugări, ci să-i invite „să mediteze asupra unui subiect care pătrunde viața fiecăruia și nu poate fi ignorat”. În 2022, Papa Francisc a îndemnat seminariștii să folosească rețelele sociale „pentru a progresa, pentru a comunica”, avertizându-i totodată asupra pericolelor, în special pornografia digitală. „Nu voi spune «ridicați mâna dacă ați avut cel puțin o experiență de acest fel»”, a spus Francisc. „Dar dacă fiecare dintre voi crede că a avut experiența sau tentația… Este un viciu pe care atât de mulți oameni îl au. Atât laici, atât laice, dar și preoți și călugărițe.”