Care e legătura între Miss Univers și traficul de arme. Proprietarii concursului de frumusețe, arestați într-o anchetă de amploare

Concursul de frumuseţe Miss Univers se află din nou în centrul atenţiei, coproprietarul său mexican fiind acuzat de trafic de droguri şi arme, în timp ce coproprietara thailandeză face obiectul unui mandat de arestare pentru fraudă, scrie France 24.

Concursul Miss Univers 2025 s-a încheiat săptămâna trecută în Thailanda cu victoria Miss Mexic, Fatima Bosch, o revanşă pentru cea care fusese criticată public de un prezentator al concursului.

Un tribunal thailandez a emis marţi un mandat de arestare împotriva coproprietarei concursului, femeia de afaceri Anne Jakapong Jakrajutatip, pentru o presupusă fraudă în valoare de 930.000 de dolari. Un chirurg estetician a acuzat-o pe Jakapong de fraudă şi ascundere de informaţii atunci când l-a convins să investească în grupul său JKN Global, care este coproprietar al concursului.

Procuratura federală din Mexic a anunţat miercuri că celălalt coproprietar al concursului, omul de afaceri mexican Raul Rocha Cantu, face obiectul unei anchete pentru trafic de arme, droguri şi combustibil. Acesta a precizat că au fost emise mandate de arestare împotriva a 13 suspecţi, fără a-i identifica.

Mass-media mexicane afirmă că Rocha Cantu este printre persoanele căutate de poliţie şi semnalează legături presupuse între omul de afaceri şi tatăl noii Miss Univers. Bernando Bosch, directorul companiei petroliere publice Pemex, a negat orice legătură cu Rocha Cantu.

Ediţia din 2025 a concursului de frumuseţe a fost plină de evenimente neaşteptate, între căderile candidatelor şi mai multe controverse, printre care o acuzaţie de fraudă electorală, respinsă de organizaţie.

Marţi, Fatima Boscha declarat că a primit „insulte, atacuri şi chiar ameninţări cu moartea” în legătură cu suspiciunile privind legăturile dintre tatăl ei şi concurs.

Concursul Miss Univers a fost deţinut anterior de preşedintele american Donald Trump. Grupul JKN Global al lui Jakapong a cumpărat-o în 2022 pentru 20 de milioane de dolari, înainte de a ceda jumătate din ea grupului Legacy Holding USA al lui Rocha Cantu pentru 16 milioane de dolari.