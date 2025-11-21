Miss Mexic a fost aleasă Miss Univers. Fatima Bosch a atras atenția lumii încă de la început după un scandal de proporții

2 minute de citit Publicat la 07:47 21 Noi 2025 Modificat la 13:49 21 Noi 2025

Fatima Bosch a devenit Miss Unives. FOTO Profimedia Images

Fatima Bosch, în vârstă de 25 de ani, a fost încoronată Miss Univers în Thailanda vineri, punând capăt unui sezon de concursuri plin de scandaluri. Înainte de acest moment, Bosch părăsise un eveniment al concursului din noiembrie, după ce un oficial o jignise public, în fața a zeci de concurente și le-a amenințat cu descalificarea pe cele care o susțineau, scrie BBC. La o săptămână de la acel incident, doi jurați au demisionat acuzând că finalistele au fost deja alese.

Miss Univers, fondat în Statele Unite, este unul dintre cele mai longevive concursuri de frumusețe din lume.

Praveenar Singh din Thailanda a ocupat locul 2, iar pe următoarele locuri au fost Miss Venezuela, Miss Filipine și Miss Coasta de Fildeș. Thailanda găzduiește Miss Univers pentru a patra oară, iar reprezentanta sa a fost considerată favorită pe rețelele sociale.

Reginele din America de Nord, Centrală și de Sud au dominat concursul în primii ani, dar în ultimele decenii s-a observat o ascensiune a reprezentantelor țărilor din sud-estul Asiei, mai ales în Thailanda, Filipine și Indonezia.

Ediția din acest an a început cu un scandal, când magnatul media thailandez Nawat Itsaragrasil a mustrat-o pe Miss Mexic, Fatima Bosch, în fața a zeci de concurente pentru că nu a postat conținut promoțional. Când aceasta a obiectat, Nawat a chemat securitatea și a amenințat cu descalificarea celor care o susțineau. Bosch a părăsit sala, iar altele au făcut același lucru, în semn de solidaritate.

Organizația Miss Univers a condamnat comportamentul lui Nawat care și-a cerut ulterior scuze și a susținut că unele dintre cuvintele sale au fost înțelese greșit. După o săptămână, doi jurați au demisionat.

Ce urmează pentru Miss Univers?

De ani buni, audiențele pentru transmisia concursului Miss Univers au scăzut constant, pe măsură ce fanii s-au mutat pe rețelele sociale. Pe TikTok și Instagram, fostele câștigătoare ale concursurilor sunt urmărite pe rețelele sociale de milioane de persoane. În acest univers al comerțului electronic, reginele Miss Grand International ale lui Nawat sunt implicate în promovări live de produse, un concept pe care Nawat a încercat să-l introducă și la Miss Univers.

În schimb, în zona latino-americană, reginele frumuseții sunt încă văzute ca celebrități de televiziune. Un reality show Miss Univers a fost chiar realizat pentru acest public, iar câștigătoarea, o dominicană încoronată Miss Univers Latina, concurează în concursul principal din Bangkok.

În ciuda controversei care subliniază partea de afaceri a concursului Miss Univers, fostele regine continuă să folosească platforma pentru a-și promova cauzele. De exemplu, câștigătoarea din 2018, Catriona Gray, a îndemnat cei 13,8 milioane de urmăritori de pe Instagram să ajute o organizație de caritate să aducă apă potabilă sigură pentru miile de oameni rămași fără adăpost din cauza taifunurilor din Filipine.