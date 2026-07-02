Casa dintr-un sat fantomă scoasă la vânzare cu un euro s-a dat, până la urmă, cu 57.000 de euro

Singura casă rămasă într-un sat abandonat din Țara Galilor s-a vândut (imagine cu caracter ilustrativ) FOTO: Getty Images

Ultima locuință rămasă în picioare într-un sat-fantomă din Țara Galilor, abandonat din cauza riscului de alunecări de teren, a fost vândută la licitație cu peste 49.000 de lire sterline (57.000 de euro).

Casa a rămas în picioare, într-un mod inexplicabil, după ce celelate 93 case din sat au fost demolate.

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Casa, situată în satul minier Troedrhiwfwch, în apropiere de Caerphilly, a atras un interes uriaș din partea cumpărătorilor, deși prețul de pornire a fost de doar o liră sterlină, adică puțin peste un euro. În urma unei licitații intense, proprietatea și-a găsit noul proprietar pentru suma de 49.050 de lire, potrivit The Sun.

Troedrhiwfwch, cunoscut de localnici sub numele de „Troedy”, a fost cândva o comunitate prosperă cu peste 600 de locuitori. Satul dispunea de toate facilitățile unei așezări înfloritoare: biserică, capelă, școală, bibliotecă, pub, magazin și oficiu poștal.

Însă, încă din anii 1930 autoritățile știau că terenul în pantă pe care fusese construit satul era instabil și se deplasa lent. Două decenii mai târziu, temerile privind posibile alunecări de teren majore s-au amplificat, iar în anii 1980 procesul de evacuare a locuitorilor a început. Școala a fost închisă, familiile au fost relocate, iar majoritatea clădirilor au fost demolate.

Astăzi, din cele 94 de locuințe care alcătuiau cândva satul, doar una a mai rămas în picioare. Situată la numărul 2 pe Lawrence Avenue, casa este înconjurată de terenuri goale, acolo unde cândva existau străzi întregi de locuințe. Singura altă clădire care a supraviețuit demolărilor este fostul oficiu poștal.

Paradoxal, amenințarea care a dus la dispariția comunității nu s-a materializat niciodată. Muntele despre care se credea că ar putea provoca o catastrofă nu a alunecat, iar locuința rămasă a traversat deceniile aproape neatinsă.

„De ce această casă obișnuită cu trei dormitoare a supraviețuit, în timp ce toate celelalte au fost demolate, rămâne un mister”, a declarat licitatorul Sean Roper, reprezentant al Paul Fosh Auctions. Potrivit acestuia, noul proprietar ar putea fi tentat să descopere povestea completă din spatele acestei situații neobișnuite.

Interesul pentru proprietate a fost remarcabil. Casa de licitații a anunțat că 13 ofertanți au participat la vânzarea online, depunând în total 230 de oferte înainte ca licitația să se încheie.

Deși proprietatea a fost afectată de un incendiu și necesită lucrări de renovare, povestea sa aparte și legătura directă cu o comunitate dispărută au transformat-o într-un obiectiv extrem de atractiv pentru cumpărători.

Înconjurată de peisaje montane spectaculoase și de dealurile verzi ale văilor galeze, ultima casă din Troedrhiwfwch rămâne astăzi singurul martor al unei comunități care a dispărut aproape complet de pe hartă.