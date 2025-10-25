Cât a plătit o familie cu 22 de copii și 11 nepoți pentru un sejur la Disney World și ce amendă a primit la întoarcere

Vacanța i-a costat aproximativ 52.000 de dolari, la care s-au adăugat amenzile. Foto: Radford Family / Instagram

Părinții celei mai mari familii din Marea Britanie au fost amendați după ce o parte din copiii lor au absentat de la școală pentru o vacanță luxoasă de 52.000 de lire sterline la Disney World, în Florida, scrie metro.co.uk.

Noel și Sue Radford, din Morecambe, Lancashire, au cheltuit sume impresionante pentru a sărbători împlinirea vârstei de 50 de ani a lui Sue, în aprilie 2025. Cu toate acestea, după ce anul trecut familia declara că „simte presiunea financiară”, costurile călătoriei s-au dovedit chiar mai mari — după ce cei doi părinți au fost amendați săptămâna trecută.

Instanța de la Preston Magistrates’ Court i-a găsit vinovați pentru că nu au asigurat frecvența regulată la școală pentru patru dintre copiii lor, în perioada 24 martie – 1 mai 2025.

Pentru fiecare copil, părinții vor trebui să plătească o amendă de 65 de lire sterline, la care se adaugă 118 lire pentru costurile de judecată — adică un total suplimentar de 756 de lire sterline (aproximativ 880 de euro) care se adaugă la prețul vacanței.

În timpul sejurului, vedetele emisiunii de pe Channel 5, „22 Kids and Counting”, au publicat pe Instagram fotografii din vacanță: întreaga familie pozând alături de Donald Duck, iar Sue zâmbind cu urechile de Minnie Mouse, ținând un pahar uriaș în mână.

Călătoria de lux a inclus bilete de avion, cazare și intrări în parcurile Disney pentru o parte dintre cei 22 de copii și 11 nepoți ai familiei Radford. Singura absentă a fost fiica lor Chloe (29 de ani), care urma să nască al doilea copil.

Vacanța nu a fost lipsită de incidente: Millie Radford (24 de ani) și cei doi copii ai săi au fost nevoiți să rămână o zi în aeroport, după ce s-a descoperit că vizele lor expiraseră. Noel a rămas cu ei pentru a reaplica, iar familia s-a reunit în Florida a doua zi.

Sue a împlinit 50 de ani pe 22 martie 2025, glumind că are „49 plus unu”. La doar câteva săptămâni după această vacanță aniversară, familia a fost surprinsă din nou în Florida, pentru o altă escapadă, în iunie.

Cunoscuți publicului din Marea Britanie încă din perioada emisiunii „15 Kids and Counting”, Radford au devenit ulterior protagoniștii propriului documentar TV, 22 Kids and Counting.

Noel și Sue sunt părinții a 22 de copii: Chris (34), Sophie (29), Chloe (28), Jack (26), Daniel (24), Luke (22), Millie (22), Katie (21), James (19), Ellie (18), Aimee (17), Josh (16), Max (14), Tillie (13), Oscar (11), Casper (10), Hallie (8), Phoebe (7), Archie (6), Bonnie (5) și Heidie (4). Cel de-al 17-lea copil, Alfie, s-a născut mort pe 6 iulie 2014.