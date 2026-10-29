Cât câștigă Rishi Sunak din colaborările cu Anthropic, Microsoft și Goldman Sachs. Sume incredibile pentru câteva ore de muncă

2 minute de citit Publicat la 18:03 29 Oct 2026 Modificat la 18:03 29 Oct 2026

Rishi Sunak câștigă milioane de lire sterline din colaborările cu unele dintre cele mai mari companii din lume. Foto: Getty Images

Fostul premier britanic Rishi Sunak câștigă milioane de lire sterline din colaborările cu unele dintre cele mai mari companii din lume. Deși continuă să fie parlamentar, acesta lucrează și în calitate de consilier pentru Anthropic, Microsoft și Goldman Sachs, iar sumele pe care le primește sunt impresionante. Microsoft, de exemplu, îl plătește cu aproximativ 10.200 de dolari pe oră, scrie Business Insider.

Rishi Sunak, care a condus guvernul britanic între 2022 și 2024, a acceptat anul trecut funcții de consilier senior în cadrul celor trei companii.

Pentru că este în continuare membru al Parlamentului britanic, veniturile obținute din aceste activități trebuie declarate public. Potrivit celui mai recent registru al intereselor financiare ale parlamentarilor, publicat luni, Sunak a obținut peste 2,2 milioane de lire sterline, echivalentul a peste 2,9 milioane de dolari, din cele trei colaborări.

Fostul premier, care și-a început cariera ca analist la Goldman Sachs, înainte de a urma un MBA la Universitatea Stanford, a donat aceste venituri în scopuri caritabile.

El și soția sa, Akshata Murthy, au înființat The Richmond Project, o organizație care îi ajută pe oameni să își îmbunătățească abilitățile de calcul și cunoștințele de matematică.

Cei doi au împreună o avere estimată la aproximativ 750 de milioane de dolari, potrivit clasamentului realizat de The Sunday Times. O mare parte din această avere provine de la Akshata Murthy, al cărei tată a fondat compania indiană de tehnologie Infosys.

Cât îl plătesc Anthropic, Microsoft și Goldman Sachs pe Rishi Sunak

Anthropic, compania care dezvoltă chatbotul Claude, l-a angajat pe Rishi Sunak în octombrie 2025, în calitate de consilier senior. În locul unei remunerații obișnuite, fostul premier a primit acțiuni în compania de inteligență artificială.

Potrivit documentelor oficiale, acestea erau evaluate la 373.000 de lire sterline, aproximativ 495.000 de dolari, la începutul contractului său, încheiat pe un an.

Pentru aproximativ 70 de ore de muncă estimate anual, valoarea remunerației echivalează cu circa 7.000 de dolari pe oră.

Tot în octombrie 2025, Sunak a început să ofere consultanță și pentru Microsoft. Gigantul tehnologic îl plătește cu 741.735 de lire sterline pe an, adică aproape un milion de dolari.

În condițiile în care această colaborare presupune aproximativ 96 de ore de muncă anual, potrivit declarației sale, fostul premier ajunge să câștige echivalentul a aproximativ 10.200 de dolari pe oră.

Cea mai profitabilă colaborare a sa, raportată la venitul anual total, este însă cea cu Goldman Sachs.

Banca de investiții îi plătește aproape 1,1 milioane de lire sterline pe an, echivalentul a aproximativ 1,5 milioane de dolari. Pentru această funcție, Sunak lucrează, potrivit documentelor, aproximativ 175 de ore anual. Asta înseamnă o remunerație de circa 8.300 de dolari pe oră.

Fostul premier scrie și pentru The Sunday Times

Pe lângă activitatea de consultant pentru companiile din tehnologie și sectorul financiar, Rishi Sunak semnează și o rubrică în publicația britanică The Sunday Times.

Și banii câștigați din această colaborare sunt donați în scopuri caritabile, însă sumele sunt mult mai mici decât cele obținute de la Anthropic, Microsoft și Goldman Sachs.

Potrivit registrului parlamentar, fostul premier primește 28.500 de lire sterline pe trimestru pentru o activitate estimată la cinci ore pe săptămână. Remunerația echivalează cu aproximativ 580 de dolari pe oră.

Biroul lui Rishi Sunak nu a răspuns imediat solicitării de a comenta informațiile privind veniturile sale.