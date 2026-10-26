Caz extrem de rar: o femeie cu două utere a născut gemeni diferiţi, în Italia. Este al 7-lea caz cunoscut în lume

Bebelușii au fost aduși pe lume prin operație cezariană, la 30 de săptămâni de gestație, și se aflau într-o stare de sănătate perfectă. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

O femeie, în vârstă de 24 de ani, cu două utere a născut a născut gemeni diferiţi la Padova, în Italia. Femeia prezintă o malformație rară, cunoscută sub numele de uter bicorn bicervical, astfel fiecare bebeluș s-a dezvoltat normal în fiecare dintre cele două cavități uterine. În literatura științifică mondială, un astfel de fenomen a fost consemnat de doar șase ori, cu o incidență estimată la unu la un milion.

Manar Ismaili, o tânără de 24 de ani de origine egipteană, s-a prezentat la Spitalul Universitar din Padova împreună cu soțul ei, Abdelrahman, când era însărcinată în doar câteva săptămâni, relatează presa din Italia. Anatomia femeii era neobișnuită, aceasta avea două utere, spre deosebire de uterul unic întâlnit în mod obișnuit, iar în fiecare dintre cele două cavități se dezvolta câte un copil, un băiat și o fată. Bebelușii au fost aduși pe lume prin operație cezariană, la 30 de săptămâni de sarcină, și se aflau într-o stare de sănătate perfectă.

Povestea

Femeia însărcinată în câteva săptămâni s-a prezentat la o secție a Spitalului Universitar din Padova şi atunci medicii au descoperit că aceasta avea două utere. Ceea ce face ca acest caz să fie excepțional nu este prezența unui organ suplimentar, ci faptul că, în fiecare dintre cele două cavități, se dezvolta normal câte un făt. Mai exact, un băiețel creștea într-un uter, iar o fetiță în celălalt.

Sarcina, care a ajuns până în săptămâna a 30-a, s-a încheiat în următoarea lună printr-o dublă operație de cezariană, în urma căreia au venit pe lume un băiețel cu o greutate de 1,93 kg și o fetiță cu o greutate de 1,59 kg. Acești gemeni „neobișnuiți” se bucură de o stare de sănătate perfectă și vor fi externați în câteva zile din secția de neonatologie, unde se află în prezent, ​​după ce au atins greutatea optimă necesară pentru a putea merge acasă în siguranță.

Două utere și riscurile pentru sarcină

Dr. Paola Veronese, director al Secției de Obstetrică și Ginecologie din cadrul Spitalului Universitar din Padova, a povestit pentru presa din Italia despre acest caz. „Manar a ajuns la noi în a 16-a săptămână de sarcină, fiind trimisă de colegi din San Donà di Piave pentru continuarea îngrijirii și monitorizare. Aceasta prezenta o malformație congenitală cunoscută sub numele de “uter bicorn bicervical”, o afecțiune întâlnită la 0,4% dintre femei, care constă în existența a două cavități uterine separate, fiecare având propriul col uterin. Ceea ce a făcut ca acest caz să fie unic a fost faptul că a fost vorba despre o sarcină gemelară spontană, cu un băiețel care se dezvolta într-o cavitate și o fetiță în cealaltă, iar un astfel de scenariu apare în doar unul dintr-un milion de cazuri. Ambele utere erau mai mici decât în ​​mod normal și lipsite de elasticitate, o situație care a expus sarcina unor riscuri”, a mai adăugat dr. Veronese.

Gemenii „distincți” și monitorizarea lor medicală

Nou-născuţii sunt gemeni dizigoți, frați diferiți din punct de vedere genetic, care au avut, de asemenea, placente separate. Deoarece tânăra mamă suferea de diabet zaharat de tip 1, aceasta a beneficiat de controale periodice la centrul de îngrijire prenatală, la fiecare 15 zile. La împlinirea celei de-a 30-a săptămâni de sarcină, aceasta a fost internată în spital.

„Am internat-o în secție deoarece sacul amniotic al băiețelului se rupsese, am intervenit imediat cu tratamente menite să reducă posibilele complicații pentru bebeluși, cauzate de prematuritatea acestora. Două zile mai târziu, pe 23 septembrie, am efectuat o operație de cezariană. Nou-născuții sunt bine și vor fi externați în curând, în timp ce mama s-a întors acasă după patru zile”, a mai declarat dr. Veronese.

Operația cezariană necesară

După cum a explicat dr. Veronese, sarcinile la femeile cu două utere, care poartă însă un singur făt, nu necesită, de regulă, o operație cezariană. „În acest caz particular, însă, prezența a doi bebeluși a sporit complexitatea situației, precum și riscul unei nașteri premature, o consecință directă a particularității anatomice a mamei, motiv pentru care am stabilit un plan de monitorizare personalizat. În sala de nașteri, am efectuat o incizie amplă la nivelul abdomenului, obținând acces mai întâi la o cavitate, din care am scos băiețelul, iar apoi la cealaltă, din care am scos fetița. Am realizat personal intervenția, asistat de întreaga echipă. Suntem profund emoționați ori de câte ori una dintre pacientele noastre și vedem multe care se confruntă cu provocări medicale, fie ale lor, fie ale fătului, ajunge la termen. Scopul nostru este să asigurăm o naștere în siguranță pentru fiecare pacientă pe care o îngrijim. Uneori, provocările sunt dificile, dar faptul de a vedea aceste noi familii face ca tot efortul să merite”, a concluzionat dr. Veronese.