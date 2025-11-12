Caz misterios în Germania. Managerul unei cunoscute companii de bere, dispărut acum 8 ani, a fost găsit acum mort, în mașina lui

Managerul unei companii de bere din Germania dispărut în 2017, a fost găsit acum mort, în mașina lui FOTO: Hepta (imagine cu caracter ilustrativ)

Un bărbat dispărut în februarie 2017, manager regional la o cunoscută companie care produce bere, a fost găsit mort în mașina lui, după 8 ani.

Ralf K. avea 42 de ani în 2017, când a dispărut. Manager regional al celebrei mărci de bere „König Pilsener”, plecase cu mașina de serviciu în deplasare și nu s-a mai întors niciodată. Acum, Mercedesul său a fost descoperit întâmplător într-un garaj din Essen, Renania de Nord-Westfalia, iar în interiorul mașinii a fost găsit trupul său.

Potrivit Bild, Ralf s-ar fi sinucis.

Analiza ADN a stabilit identitatea

Un purtător de cuvânt al poliției a declarat pentru sursa citată: „O administratoare imobiliară, care voia să verifice un spațiu nefolosit, a deschis garajul din Essen-Borbeck. Acesta nu fusese, se pare, accesat de opt ani. O analiză ADN a confirmat că trupul de pe scaunul șoferului este al lui Ralf K.”.

În timpul investigațiilor din 2017 privind dispariția sa, polițiștii au verificat și ipoteza că bărbatul ar fi putut închiria un garaj, dar nu au găsit atunci niciun indiciu în acest sens. Medicii legiști au exclus acum, în urma autopsiei, orice implicare a altor persoane în cauza morții.

În ziua dispariției sale, a vorbit la telefon ultima dată cu apropiații din zona orașului Duisburg, unde se afla în interes de serviciu. După o petrecere de firmă în Mülheim-Styrum, ambele telefoane pe care le avea au fost dezactivate, iar urma lui s-a pierdut complet.

Familia a făcut apeluri repetate pentru informații

Familia lui Ralf K. făcut nenumărate apeluri la public pe rețelele sociale și în presă cerând informații care să ducă la localizarea lui, însă toate demersurile au rămas fără rezultat. Prietenii și rudele nu au reușit niciodată să-și explice dispariția sa și timp de opt ani au trăit cu speranța că va fi găsit în viață.

După deznodământul tragic, rămân multe întrebări fără răspuns. De ce nimeni nu știa de existența garajului, dacă și cum a fost plătită chiria, și de ce abia acum cineva a verificat acel loc.