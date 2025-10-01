Cazul bizar al rusoaicei care trăia cu fiicele ei într-o peșteră din India. Cine este tatăl fetelor și ce s-a întâmplat în final cu ele

Femeia din Rusia și cele două fetițe trăiau într-o peșteră din mijlocul junglei, în India FOTO: CNN

O femeie din Rusia care a fost găsită trăind într-o peșteră din India împreună cu cele două fiice mici ale ei, s-a întors în țara ei.

Nina Kutina, 40 de ani, și fetele ei în vârstă de șase și cinci ani, au fost salvate pe 9 iulie de polițiști aflați într-o patrulare de rutină într-o pădure din statul sudic Karnataka.

Femeia, care nu avea documente valabile pentru a rămâne în India, a fost trimisă împreună cu fiicele sale într-un centru de detenție pentru străini.

Săptămâna trecută, Curtea Supremă din Karnataka a cerut guvernului federal să emită documente pentru Kutina și fetele ei, astfel încât să se poată întoarce acasă.

Ele au plecat către Rusia pe 28 septembrie, a declarat un oficial de la Oficiul Regional pentru Înregistrarea Străinilor (FRRO) pentru BBC. Fiul minor al rusoaicei, provenit dintr-o relație anterioară, care a fost ulterior găsit trăind în statul Goa, a plecat și el cu ele.

Curtea supremă a analizat o petiție depusă de Dror Shlomo Goldstein, un om de afaceri israelian care locuiește în Goa, care a spus că este tatăl celor două fete minore. El a cerut instanței să oprească trimiterea copiilor înapoi în Rusia și a făcut apel pentru custodia lor.

Goldstein nu a comentat încă decizia instanței. El are opțiunea să facă apel, dar nu este clar dacă o hotărâre favorabilă lui ar putea decide ca fetele să fie trimise înapoi în India.

Anterior, Goldstein a declarat pentru un post TV că Nina Kutina a părăsit Goa fără să-l informeze și că el a depus o plângere la poliție. De asemenea, a spus că „a asigurat traiul femeii și a celor două fete minore întotdeauna”.

În ordinul instanței se menționează însă că, în ciuda afirmațiilor lui Goldstein, mama și copiii au fost „găsiți inexplicabil într-o peșteră izolată”.

Instanța a mai spus că Goldstein nu a putut explica de ce au trăit în peșteră „până când cele trei au fost găsite acolo și autoritățile au început să ia măsuri pentru reabilitarea lor”.

Echipa de poliție care le-a găsit pe cele trei a spus anterior că era în patrulare de rutină lângă dealurile Ramteertha, în pădurea Gokarna, care se învecinează cu paradisul turistic Goa, când a observat haine viu colorate atârnate lângă o peșteră.

Când s-au apropiat, intrarea în peșteră era acoperită cu sariuri colorate, au văzut o „fetiță blondă” ieșind din peșteră. Când polițiștii, surprinși, au mers după ea înăuntru, au găsit-o pe Nina Kutina și pe cealaltă fetiță.

Cei trei aveau posesiuni modeste - preșuri de plastic, haine, pachete de tăiței instant și alte produse alimentare – și peștera avea infiltrații de apă.

Poliția a spus pentru BBC în iulie că a fost greu să o convingă pe mamă că este periculos să stea în acel loc izolat, cu șerpi și animale sălbatice în pădure. Aceasta le-ar fi spus: „Animalele și șerpii ne sunt prieteni. Oamenii sunt periculoși”.

Poliția a precizat că femeia le-a spus că au trăit în peșteră timp de o săptămână când au fost găsite. Ea le-a mai spus că a venit în Karnataka din Goa, unde a susținut că a locuit și acolo într-o peșteră. A spus că fiica ei cea mică s-a născut într-o peșteră din Goa.

Nina Kutina și-a apărat stilul de viață în interviuri video acordate agenției indiene de presă ANI, afirmând că ea și copiii ei sunt fericiți trăind astfel și că „natura oferă sănătate”.

Poliția a spus însă că nu poate risca, deoarece zona este predispusă la alunecări de teren în sezonul musonic.

Kutina și fiicele ei au fost duse la un control medical și apoi transferate într-un centru de detenție.

Avocata lui Goldstein, Beena PK, a argumentat în instanță că deportarea nu ar fi în interesul copiilor, invocând faptul că India este parte la Convenția Națiunilor Unite privind Drepturile Copilului și prevederile Legii Copiilor din Goa, 2003.

Dar avocatul guvernului federal, Arvind Kamath, a declarat instanței că acest caz nu poate fi numit „deportare”, deoarece însăși Nina Kutina a scris ambasadei Rusiei exprimându-și dorința de a se întoarce în țara natală.

Documentele instanței arată că ambasada Rusiei a oferit pentru Kutina și copiii ei o fereastră de călătorie de urgență între 26 septembrie și 9 octombrie.