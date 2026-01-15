Cazul ciudat al primarului dispărut acum 20 de ani. Misterul a fost dezlegat abia acum, deși indiciile au fost găsite de-atunci

Clarence Edwin „Ed” Asher a dispărut în 2006 FOTO: Necrolog

Un schelet adus de ape pe o plajă din statul Washington în anul 2006 a fost, în sfârșit, identificat cu certitudine ca aparținând unui fost primar, despre care autoritățile presupuneau că s-a înecat în timpul unei partide de pescuit în Oregon, SUA.

Clarence Edwin „Ed” Asher a fost considerat decedat după ce a dispărut în timpul unei excursii de pescuit în Golful Tillamook, un mic estuar de pe coasta statului Oregon. Garda de Coastă a lansat o amplă operațiune de căutare, care a fost suspendată pe 6 septembrie 2006, la doar o zi după dispariția lui Asher, relata la acea vreme publicația The Astorian, citată de New York Post.

Asher, fost primar al orașului Fossil, Oregon, avea 72 de ani când a dispărut. Autoritățile au stabilit că acesta s-a înecat după ce soția sa le-a spus că nu purta vestă de salvare și nu știa să înoate, potrivit sursei citate.

În noiembrie 2006, un set de rămășițe scheletice a fost descoperit pe țărmul unei plaje din Taholah, un sat situat pe Rezervația Indiană Quinault, la aproximativ 300 km de Golful Tillamook.

Biroul șerifului din comitatul Grays Harbor și Biroul medicului legist au încercat să stabilească identitatea rămășițelor, însă nu au obținut indicii relevante. Rămășițele au fost înregistrate în Sistemul Național pentru Persoane Dispărute și Neidentificate sub numele Grays Harbor County John Doe și, în cele din urmă, au fost îngropate.

În anul 2025, probe criminalistice din acest caz au fost trimise către Othram, o companie din Texas specializată în genealogie genetică și cazuri de persoane dispărute. Compania a anunțat că a creat un profil ADN detaliat și, cu ajutorul unei mostre prelevate de la o rudă a lui Asher, a reușit să lege scheletul de fostul primar din Fossil dat dispărut.

Soția lui Asher, Helen, a murit în 2018, la vârsta de 85 de ani, după o lungă luptă cu cancerul. Moartea lui subită a lăsat „un mare gol în inima lui Helen”, determinând-o să se întoarcă în Condon, Oregon, unde cei doi s-au căsătorit în 1986, potrivit necrologului său.

Helen a rămas văduvă după ce primul ei soț, alături de care a fost căsătorită timp de 20 de ani, a murit în 1980. Asher fusese și el căsătorit anterior înainte de a se căsători cu Helen, însă nu este clar dacă și el a rămas văduv.

Cuplul avea o familie extinsă și numeroasă, incluzând 21 de nepoți și, până la moartea lui Helen, 17 strănepoți, potrivit necrologurilor lor.

Asher era o figură legendară bine cunoscută la nivel local, care și-a dedicat viața dezvoltării comunității din Fossil.

A lucrat ca tehnician de linii pentru Fossil Telephone Company timp de aproape 50 de ani, administrând în același timp magazinul Asher Variety Store, făcând voluntariat ca pompier local și șofer de ambulanță și îndeplinind pentru scurt timp funcția de primar al orașului, toate acestea înainte de a se pensiona în 1995, conform necrologului său.