Cazul înfiorător al arhitectului din New York care a recunoscut că a omorât 8 femei. Rex Heuermann a făcut mărturii complete

Publicat la 11:12 09 Apr 2026 Modificat la 11:37 09 Apr 2026

Arhitectul Rex Heuermann a recunoscut miercuri în fața instanței că a ucis opt femei

Arhitectul Rex Heuermann, bărbatul acuzat că se află în spatele crimelor în serie de la Gilgo Beach, a recunoscut miercuri în fața instanței că a ucis opt femei, pe care ulterior le-a abandonat în diferite zone de pe Long Island, statul New York. Mărturisirea marchează un moment decisiv într-un dosar care a marcat comunitatea locală timp de peste 30 de ani.

În cadrul unei audieri mult așteptate, Heuermann, în vârstă de 62 de ani, a vorbit calm despre faptele sale, confirmând că unele dintre victime au fost dezmembrate, iar altele legate la cap și la picioare înainte de a fi abandonate, potrivit CNN.

› Vezi galeria foto ‹

Aflat în arest din iulie 2023, arhitectul din Massapequa pledase anterior nevinovat pentru uciderea a șapte femei. Ca parte a acordului de recunoaștere a vinovăției, el a admis acum și o a opta crimă, pentru care nu fusese inculpat anterior.

Întrebat de judecător cum se declară pentru fiecare cap de acuzare, răspunsul său a fost scurt și fără ezitare: „Vinovat”.

Procurorii susțin că Heuermann a atras mai multe victime folosind telefoane de unică folosință și promisiuni de bani. Modul de operare a fost același în mai multe cazuri: strangulare, urmată de legarea și învelirea corpurilor în pânză de iută.

Autoritățile cer condamnarea la închisoare pe viață fără posibilitatea eliberării condiționate. Sentința este așteptată pe 17 iunie.

Cele opt victime identificate sunt Maureen Brainard-Barnes, Melissa Barthelemy, Megan Waterman, Amber Costello, Jessica Taylor, Valerie Mack, Sandra Costilla și Karen Vergata.

Un caz care a durat decenii

Dosarul, care își are originile încă din 1993, a fost marcat de întârzieri și critici din partea familiilor victimelor, care au acuzat autoritățile că nu au tratat investigația cu suficientă seriozitate.

Sala de judecată a fost arhiplină la audierea de miercuri, iar interesul public a fost atât de mare încât au fost amenajate spații suplimentare pentru spectatori.

Pentru familiile victimelor, momentul a adus, în sfârșit, o formă de alinare.

„A fost un drum lung, plin de speranță și durere. Astăzi simțim, în sfârșit, că există răspundere”, a declarat Melissa Cann, sora uneia dintre victime.

Procurorii au subliniat că femeile ucise erau „mame, surori și fiice”, iar implicarea familiilor a fost esențială pentru soluționarea cazului.

Ancheta a început în 2010, odată cu dispariția lui Shannan Gilbert, și a dus la descoperirea a cel puțin zece seturi de rămășițe umane, în mare parte aparținând unor tinere care lucrau în industria sexului.

Cu toate acestea, cazul a stagnat ani la rând, devenind subiect de cărți, filme și documentare.

Relansarea anchetei în 2022, printr-o echipă specială, a dus la identificarea lui Heuermann pe baza probelor ADN, a datelor de telefonie și a declarațiilor martorilor.

Potrivit anchetatorilor, acesta a dus o viață dublă: arhitect respectabil în Manhattan, dar, în secret, criminal în serie.

Se presupune că își batjocorea victimele și familiile acestora, folosind telefoane anonime, și că urmărea evoluția cazului în mediul online.

Victimele și tiparul crimelor

De-a lungul a aproape două decenii, mai multe femei au dispărut de pe Long Island. În multe cazuri, rămășițele au fost descoperite la ani distanță, uneori în mai multe locuri.

Patru dintre victime, cunoscute drept „Gilgo Four”, au fost găsite în 2010, învelite în mod similar și abandonate în aceeași zonă, ceea ce a indicat existența unui tipar clar.

Ulterior, alte cadavre au fost descoperite în apropiere, consolidând ipoteza unui criminal în serie.

Anchetatorii au reușit să îl lege pe Heuermann de crime inclusiv printr-un fir de păr găsit pe materialul care învelea una dintre victime. ADN-ul său a fost obținut dintr-o crustă de pizza aruncată.

Procurorii susțin că acesta plănuia crimele în detaliu și că pe dispozitivele sale au fost găsite documente care indică intenții similare pentru viitor.

Ce urmează în cazul lui Rex Heuermann

După recunoașterea vinovăției, Heuermann va colabora cu FBI, iar procurorii au renunțat la formularea altor acuzații legate de cele opt victime.

Totuși, cazul nu este complet încheiat. Familia uneia dintre victime a deschis deja un proces civil împotriva lui și a apropiaților săi.

Avocații familiei Heuermann susțin că soția și fiica acestuia nu au avut nicio implicare în crime.

„Responsabilul a acționat singur”, au declarat aceștia.