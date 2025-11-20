Cazul șocant al femeii care a călătorit în Florida pentru că voia să fie omorâtă. Ce s-a aflat după ce a fost găsită îngropată

20 Noi 2025

Un caz șocant în urma căruia o femeie de 32 de ani a murit este anchetat de autoritățile din Marea Britanie și SUA. Deocamdată, un bărbat a fost arestat.

Femeia britanică, care avea probleme de sănătate mintală, a fost găsită îngropată superficial, după ce chiar ea ar fi cerut „o moarte violentă”.

Sonia Exelby, 32 de ani, cunoscută cu probleme de sănătate mintală, a zburat în Florida după ce ar fi aranjat să se întâlnească cu „persoane cunoscute online care ar fi dispuse să o omoare într-un mod violent”, potrivit unei declarații depuse la poliție, relatează NBC News.

Dwain Hall, 53 de ani, a fost arestat sub acuzațiile de crimă de gradul întâi și răpire, după ce rămășițele femeii au fost găsite în comitatul Marion, Florida.

Temerile pentru siguranța Soniei Exelby au apărut după ce aceasta nu s-a urcat în zborul către casă.

Trupul ei a fost descoperit vineri, 17 octombrie, de către polițiști.

Deși își exprimase dorința de a fi ucisă, poliția suspectează că a fost amenințată și „controlată” înainte de a fi înjunghiată mortal.

Potrivit poliției, ea i-a trimis un mesaj unei prietene despre Hall, părând să aibă îndoieli în legătură cu decizia ei. Ea a scris: „Mi-a zis clar că nu am nicio cale de ieșire decât dacă îl împușc... Nu pot să ucid pe nimeni”.

Potrivit declarației depuse la dosar, „Hall o controla, iar ei îi era frică și că făcuse o greșeală”.

„Rămășițele au fost identificate ca fiind ale femeii dispărute din Anglia, iar examinarea ulterioară a relevat că moartea ei a fost clasificată drept omucidere”, a declarat Departamentul de Poliție din Florida.

În declarația depusă la dosar se precizează că Exelby intrase anterior în contact cu mai mulți americani și spera să călătorească în SUA anul trecut și să fie ucisă, dar a fost oprită.

Probe descoperite în laptopul ei ar fi arătat că devenise din nou suicidară și că dorea să călătorească „pentru a fi abuzată sexual, torturată și ucisă de persoane necunoscute, care locuiesc în Statele Unite”.

Poliția a spus că Hall și Exelby s-au întâlnit într-o proprietate Airbnb pe 10 octombrie și au întreținut relații sexuale.

Hall ar fi făcut apoi o înregistrare video cu Sonia Exelby, în care aceasta era plină de vânătăi și forțată să răspundă la întrebări privind dorința ei de a fi ucisă. Înregistrarea fusese ștearsă, dar poliția a reușit să o recupereze.

„Pe parcursul conversației, Exelby este reținută, se uită rareori în sus către cameră, unde ar fi poziționat Hall, devine vizibil tulburată, plânge, oftează adânc, înghite cu greu și este foarte ezitantă în a răspunde întrebărilor lui Hall”, se arată în declarație.

Iubitul femeii, Stevie Hunt, lansase luna trecută un apel disperat pentru informații, spunând că Sonia era „vulnerabilă” și se confrunta cu probleme de sănătate mintală.

El credea că ea a zburat în Florida pentru a se întâlni cu cineva, punându-se într-o situație „extrem de vulnerabilă”.

Hall a fost identificat ca suspect după ce poliția l-a legat de un cont bancar din care s-ar fi încercat de mai multe ori transferul de bani din contul Soniei Exelby după moartea acesteia.

Într-un interogatoriu, Hall a susținut că o femeie necunoscută îl rugase disperată să o ajute după ce cardurile ei au fost respinse. El a insistat că nu o cunoștea pe Exelby înainte de a se întâlni și a avea relații sexuale de mai multe ori cu ea și că în acest context au discutat despre dorința ei ca cineva să o ucidă.

„Hall știa că Exelby suferea de o boală mintală severă și era suicidară. El a pretins că voia să o ajute și nu dorea ca ea să moară, dar acțiunile lui arată contrariul”, a spus poliția.

„Acest tip de crimă violentă și dispreț față de viața umană nu va fi tolerat în statul nostru, cei care comit astfel de crime odioase vor fi trași la răspundere”, a declarat comisarul Mark Glass.

Poliția britanică a transmis: „Ofițerii noștri cooperează cu autoritățile americane pentru a sprijini investigația în curs, inclusiv cu Departamentul de Poliție din Florida, unde se crede că ea a călătorit, precum și cu Ministerul de Externe și al Commonwealth-ului pentru a oferi sprijin familiei Soniei din Marea Britanie”.