Ce a pățit un bărbat după ce a pus laserul pe elicopterul lui Donald Trump, la Casa Albă. Marine One a fost în pericol de coliziune

1 minut de citit Publicat la 13:38 23 Sep 2025 Modificat la 13:38 23 Sep 2025

Elicopterul lui Donald Trump a fost țintit cu un laser din apropiere de Casa Albă. Foto: Getty Images

Autoritățile americane au arestat şi au pus sub acuzare un bărbat, după ce acesta a îndreptat un fascicul laser spre Marine One, elicopterul președintelui american Donald Trump, în timp ce acesta părăsea Casa Albă, transmite marți Agerpres, care citează AFP.

Potrivit presei internaționale, Jacob Samuel Winkler, un american de 33 de ani, a fost depistat sâmbătă, în apropiere de Casa Albă, de către un agent Secret Service, agenția care se ocupă cu protecția președintelui SUA.

Agentul l-a văzut pe individ îndreptând un fascicul laser roșu către aparatul de zbor în care se afla Donald Trump.

În momentul incidentului, elicopterul zbura la altitudine joasă.

O plângere penală scrisă chiar de ofițerul ce a efectuat arestarea precizează că țintirea elicopterului cu laserul "a cauzat un risc de orbire temporară şi de dezorientare a pilotului".

Fasciculul laser a pus Marine One în pericol de coliziune

"Acest incident a pus Marine One în pericol de coliziune aeriană", se afirmă în documentul care menționează că alte elicoptere zburau în același perimetru.

Înainte de a fi arestat, suspectul și-ar fi testat laserul chiar asupra agentului Secret Service, "dezorientându-l pentru scurt timp".

La momentul arestării, operate de ofițerul Diego Santiago, Jacob Samuel Winkler era "fără cămașă și vorbea singur cu voce tare", se mai spune în plângerea penală.

Potrivit legilor în vigoare în SUA, a îndrepta un fascicul laser către un aparat de zbor constituie o infracțiune federală pasibilă de o pedeapsă de până la cinci ani de închisoare și o amendă de 250.000 de dolari.