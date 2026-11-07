Cea mai bizară băutură din lume: se face în Canada, cu whisky și un deget uman mumificat. Peste 140.000 de oameni l-au încercat

5 minute de citit Publicat la 23:28 07 Noi 2026 Modificat la 23:28 07 Noi 2026

Un cocktail care a devenit celebru în întreaga lume datorită unui ingredient neobișnuit: un deget uman mumificat. Foto: GettyImages

Un bar din nordul Canadei servește un cocktail care a devenit celebru în întreaga lume datorită unui ingredient neobișnuit: un deget uman mumificat. Băutura, numită Sourtoe Cocktail, este preparată cu whisky și face parte de peste 50 de ani din tradiția orașului Dawson City, din teritoriul Yukon. Cei care acceptă provocarea trebuie să respecte o regulă strictă: buzele trebuie să atingă degetul, dar acesta nu trebuie înghițit, potrivit BBC.

Ritualul a atras până acum aproximativ 140.000 de participanți, atât turiști, cât și localnici. Cei care duc provocarea la capăt devin automat membri ai Sourtoe Cocktail Club, iar numele lor sunt trecute într-un registru special.

Un jurnalist care a încercat băutura în timpul unei vizite în Dawson City a povestit că barmanul a scos degetul mumificat cu ajutorul unui clește, l-a trecut printr-un pahar cu alcool și l-a pus apoi într-un pahar cu whisky Yukon Jack.

Degetul, deshidratat și conservat în sare, avea culoarea neagră și era zbârcit. Barmanul nu a putut preciza cui îi aparținuse sau despre care deget era vorba, dar l-a descris drept unul „destul de hidos”.

Pe masa din bar se afla și o listă cu regulile clubului. Participanții nu au voie să mestece, să sugă, să muște sau să înghită degetul. Cei care nu respectă această condiție riscă o amendă de 2.500 de dolari canadieni.

Au existat și incidente. Unele persoane au înghițit accidental degetul, iar în 2013 un client a făcut acest lucru intenționat. Potrivit relatărilor, bărbatul a fost alungat din oraș pentru că a încălcat regulile nescrise ale provocării.

Înainte de fiecare degustare, barmanul responsabil de ritual, cunoscut drept „Toe Captain”, rostește formula tradițională: „Poți să bei repede, poți să bei încet, dar buzele trebuie să atingă acest deget hidos!”.

Povestea degetului mumificat începe în perioada Prohibiției din SUA

Înainte să devină cunoscut pentru cocktailul său neobișnuit, Dawson City era un important centru al goanei după aur din regiunea Klondike. După descoperirea zăcămintelor din apropiere, în 1896, mii de oameni au ajuns în zonă în căutarea bogăției. În doar doi ani, localitatea s-a transformat dintr-o așezare cu corturi de mineri într-un oraș cu saloane, hoteluri și restaurante.

Când au fost descoperite noi zăcăminte în alte regiuni, căutătorii de aur au plecat, iar populația orașului s-a redus considerabil.

Legenda cocktailului Sourtoe își are originile în anii 1920, în perioada Prohibiției din Statele Unite. Doi frați, Louie și Otto Linken, transportau ilegal alcool peste graniță, spre Alaska, cu o sanie trasă de câini, când au fost surprinși de o furtună de zăpadă.

Potrivit poveștii transmise de-a lungul timpului, Louie a pășit în apa înghețată și a suferit degerături grave. Cei doi au ajuns într-o cabană izolată, unde au constatat că degetul afectat trebuia amputat. Otto ar fi folosit un topor pentru a-l tăia, iar apoi frații l-au păstrat într-un borcan cu alcool.

Câteva decenii mai târziu, la începutul anilor 1970, Dick Stevenson, un localnic cunoscut sub numele de Captain Dick, a descoperit borcanul în timp ce făcea curățenie în cabana abandonată a fraților Linken. Acesta a avut ideea să folosească degetul drept ornament pentru o băutură.

Astfel a apărut Sourtoe Cocktail, în 1973. Stevenson și-a provocat inițial prietenii și clienții barurilor să încerce combinația de whisky și deget mumificat. Participanții primeau, în mod simbolic, statutul de „sourdoughs”, termen folosit în perioada goanei după aur pentru a-i desemna pe localnicii vechi ai regiunii.

Povestea s-a răspândit treptat, iar cocktailul a devenit una dintre cele mai cunoscute atracții ale orașului.

Aproximativ 25 de degete sunt folosite în prezent, prin rotație

Terry Lee este unul dintre cei mai cunoscuți barmani care au primit rolul de „Toe Captain”. De 13 ani, el se ocupă de servirea degetului mumificat și de respectarea ritualului.

În timpul sezonului turistic de vară, Lee lucrează cinci zile pe săptămână și servește între 75 și 100 de cocktailuri pe noapte, în timpul unui program de patru ore.

Între mai și septembrie, Sourtoe Cocktail este servit la Sourdough Saloon, în incinta Downtown Hotel. În restul anului, băutura poate fi comandată la Sluice Box Lounge, din hotelul Eldorado.

„Este considerată un fel de probă de trecere. Mulți dintre localnici au încercat-o”, a declarat Lee.

El a gustat pentru prima dată cocktailul în 1980, alături de Dick Stevenson. La câteva luni după ce a devenit „Toe Captain”, un client a înghițit accidental degetul original al lui Louie Linken. Lee s-a numărat astfel printre ultimii oameni care au încercat băutura folosind acel deget.

Între timp, colecția hotelului a crescut de la un singur exemplar la aproximativ 25 de degete, care sunt folosite prin rotație. Unele au fost donate de persoane care au suferit amputări, iar altele au ajuns la hotel prin testament.

Dick Stevenson și-a donat toate cele zece degete înainte să moară, în 2019. În 2018, un sportiv britanic care suferise degerături în timpul cursei Yukon Arctic Ultra a donat trei degete. Printre cei care au decis să lase astfel de donații se numără și turistul care înghițise unul dintre degetele folosite la prepararea cocktailului și care a vrut să-și repare greșeala.

Uneori, degetele ajung la hotel prin poștă, fără ca expeditorii să anunțe în prealabil.

Dawson City, un oraș care păstrează atmosfera goanei după aur

Dawson City are aproximativ 2.300 de locuitori și se află la 531 de kilometri de cel mai apropiat oraș propriu-zis. Localitatea și-a păstrat o mare parte din aspectul de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Multe clădiri datează din anii 1890, iar străzile sunt decorate cu fațade colorate, specifice vechilor așezări din perioada goanei după aur.

Orașul nu are semafoare sau treceri de pietoni. Printre clădirile care atrag turiștii se numără Diamond Tooth Gerties Gambling Hall, Dawson City General Store și Bonanza Market.

Condițiile naturale sunt, de asemenea, neobișnuite. Vara, lumina zilei poate dura aproape 24 de ore, în timp ce iarna râul Yukon îngheață, iar o porțiune a acestuia este amenajată ca pod de gheață, întreținut de autorități.

Cocktailul cu deget mumificat se înscrie în spiritul excentric al localității, care găzduiește și alte evenimente neobișnuite: cursa Great Klondike International Outhouse Race, o bătaie cu ouă organizată de Paște pe râul înghețat și carnavalul de primăvară Thaw Di Gras.

Popularitatea cocktailului continuă să crească. În iunie 2026, Sourdough Saloon a stabilit un nou record, servind 156 de băuturi Sourtoe într-o singură seară. Clienții au participat și la rostirea formulei tradiționale, care însoțește fiecare degustare.