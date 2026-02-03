Cea mai mare provocare pentru Mamdani. Primarul New Yorkului face injecții de șapte luni ca să poată ține o pisică în noua reședință

Primarul New Yorkului, Zohran Mamdani, face de șapte luni injecții pentru alergii, pentru ca el și soția lui să poată ține o pisică la noua reședință oficială. FOTO: Profimedia Images

Primarul New Yorkului, Zohran Mamdani, face de șapte luni injecții pentru alergii, pentru ca el și soția lui să poată ține o pisică la noua reședință oficială, scrie The Wall Street Journal. Mamdani este alergic la pisici, dar soția lui, Rama Duwaji, vrea una la Gracie Mansion, reședința lor din Upper East Side.

Fără această cură de injecții timp de șapte luni, viața cu o pisică ar fi un chin pentru primarul în vârstă de 34 de ani. El a povestit că dacă stă o oră lângă o pisică, ajunge să arate ca Will Smith în filmul Hitch. În film, personajul lui are o reacție alergică și i se umflă fața și urechile, iar un ochi i se închide.

Politicianul, care se declară socialist democrat, a ieșit din anonimat anul trecut și a ajuns primar datorită mesajelor espre costul vieții, iar acum susținătorii și criticii îl urmăresc atent, ca să vadă dacă își ține promisiunile.

Reacțiile nu au întârziat să apară după ce cuplul a spus public că vrea o pisică.

„Faptul că Mamdani face injecții pentru alergii ca el și Rama să poată lua o pisică e fix acel lucru drăguț pe care am nevoie să-l aud dimineața”, a scris cineva pe rețeaua X.

Injecțiile pentru alergii pot cauza, pe termen scurt, umflături, mâncărime și disconfort, iar uneori sunt necesare ani la rând.

De exemplu, un avocat din New York, Edwin Ossa, care respiră greu când stă lângă pisici, face aceste injecții de cinci ani. Fiica lui adolescentă trecea printr-o perioadă grea și își dorea mult un animal. „Vrei ca familia ta să fie fericită”, a spus Ossa. El încă face o injecție o dată la două sau trei săptămâni. „Acum medicul meu alergolog îmi e prieten”, a adăugat el.

Ca și Ossa, Mamdani spune că nu a fost nevoie să fie convins. În campanie, își arătase dragostea pentru pisicile care stau în micile magazine din oraș și țin dăunătorii departe. A fost fotografiat chiar îmbrățișând câteva. Dar, pentru el, statul lângă ele e ca o bombă cu ceas.

„Pot să stau pentru scurt timp lângă o pisică, dar dacă stau mai mult de 45 de minute într-un spațiu închis, încep să am reacție alergică”, a spus primarul.

Animalele de companie, și alergiile la animale, pot deveni un dezastru în relații. Unii renunță când află că persoana cu care ies are o pisică. Alteori, pisica e cea „dată afară”. „Aud asta în fiecare zi”, spune Lisa Blanco, cofondatoare a Second Chance Rescue, un ONG din oraș care găsește case pentru pisici și câini neglijați sau nedoriți.

Ea îi încurajează pe oameni să meargă la alergolog înainte să renunțe la animal. „Evident, dacă ajunge cineva la spital, dați-mi mie pisica”, a spus Blanco.

Lawren Babek avea trei pisici când, în 2008, a mers la prima întâlnire cu un bărbat care i-a spus că e „foarte alergic”. „Și-a dat seama că, dacă voiam să continuăm să ne vedem, trebuia să le suporte”, a spus medicul veterinar din Hong Kong.

Deși a avut din când în când crize de alergie și a ajuns chiar și la urgențe, el a căptătat toleranță și a ajuns să iubească pisicile, spune Babek. Aspirau des și țineau pisicile în afara dormitorului. Dar, după ce animalele au murit, nu mai vor altele, oricât îi roagă fiica lor. „Pur și simplu nu mai putem trece prin asta”, a spus Babek.

Unii primari dinaintea lui Mamdani, precum Bill de Blasio, au preferat să nu aibă animale la reședința primarului. Rudy Giuliani avea un labrador galben pe nume Goalie. „Îi place când sunt multe evenimente la Gracie Mansion. Îi plac mai ales oamenii care scapă mâncare pe jos”, spunea Giuliani în 1998.

Animalele politicienilor ajung uneori vedete pe internet, câteodată mai cunoscute decât stăpânii lor, așa cum e motanul Larry, din Marea Britanie, care să stă la reședința premierului.

Între timp, Curtis Sliwa, contracandidatul republican al lui Mamdani, a promis în campanie că va transforma Gracie Mansion într-un loc pentru pisici și câini fără stăpân. El și soția lui au șase pisici salvate.

Deși s-au certat în campanie, Sliwa l-a lăudat pe Mamdani pentru ideea de a lua o pisică, spunând că ea îi va rămâne aproape chiar și când viața politică va fi dură. „Când te întorci seara la Gracie Mansion, poate nimic nu merge bine, dar pisica îți dă doar iubire”, a spus Sliwa. Atât Mamdani, cât și Duwaji vin din familii care au avut animale. Primarul a avut un ciobănesc german pe nume Fly când era copil în Uganda. Familia ei, care trăiește în Dubai, are o pisică pe nume Mishka.

Cei doi spun că vor lua o pisică după ce Mamdani termină cura cu injecții. Încă nu s-au decis asupra unei rase. „Vă pot spune ce am eu în minte: un Zyrtec, pe care îl iau înainte de fiecare injecție ca să pot continua”, a glumit el într-un interviu TV recent.