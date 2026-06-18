Cea mai performantă monedă din lume. În ultimele săptămâni s-a apreciat puternic față de dolar

Lira egipteană a devenit moneda cu cea mai bună performanță din lume. FOTO: Getty Images

Lira egipteană a devenit moneda cu cea mai bună performanță din lume, după ce scăderea puternică a prețurilor globale ale petrolului a redus presiunea asupra economiei nord-africane și a readus încrederea investitorilor, scrie Bloomberg.

Moneda Egiptului s-a apreciat semnificativ în ultimele săptămâni, câștigând peste 7% în raport cu dolarul american de la începutul lunii mai. Miercuri, aceasta s-a tranzacționat în jurul pragului de 50 de lire pentru un dolar, pentru prima dată din 3 martie, devenind moneda cu cea mai bună evoluție la nivel global în această perioadă.

Revenirea lirei egiptene a venit după o scădere abruptă a prețurilor petrolului, în urma acordului dintre Statele Unite și Iran pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul energiei la nivel mondial. Măsura este așteptată să restabilească fluxurile de aprovizionare cu petrol și să reducă presiunile inflaționiste, mai ales pentru marii importatori de energie, precum Egiptul.

În mare parte din acest an, lira egipteană a fost sub presiune, din cauza creșterii costurilor cu energia, care amenințau să afecteze finanțele publice și să majoreze costul vieții pentru milioane de egipteni deja loviți de ani de inflație ridicată. Scăderea prețurilor petrolului a redus o parte dintre aceste temeri, a îmbunătățit perspectivele economice ale țării și a atras din nou interesul investitorilor.

Potrivit lui Thys Louw, manager de portofoliu la Ninety One, în Londra, Egiptul s-a numărat printre piețele cele mai afectate în timpul crizei, ceea ce îl face acum unul dintre marii beneficiari ai revenirii încrederii investitorilor. El a estimat că lira egipteană ar putea reveni mai aproape de nivelul de dinaintea crizei, de aproximativ 47,9 lire pentru un dolar.

Îmbunătățirea perspectivelor a susținut și piața datoriilor Egiptului. Obligațiunile egiptene denominate în dolari au crescut în medie cu peste 3% după acordul dintre SUA și Iran, numărându-se printre cele mai performante obligațiuni ale piețelor emergente în această perioadă. Analiștii Citigroup au recomandat, de asemenea, obligațiunile Egiptului în monedă locală, invocând așteptările că prețurile mai mici ale petrolului vor reduce presiunile asupra economiei.

Rezervele record întăresc perspectivele economice

Cele mai recente câștiguri vin datoritp unei poziții financiare deja în îmbunătățire. La începutul acestui an, Business Insider Africa a relatat că activele externe nete ale Egiptului au urcat în ianuarie la un nivel record de 29,54 miliarde de dolari, cu 4,02 miliarde de dolari mai mult într-o singură lună. Creșterea a fost susținută de noi investiții din statele din Golf, de reformele valutare ale țării și de intrările record de bani trimise acasă de egiptenii din diaspora.

Analiștii spun că rezervele tot mai mari de valută oferă Egiptului o protecție mai solidă pentru importuri, rambursarea datoriilor și stabilitatea economică generală, în timp ce țara continuă reformele în cadrul programului de 8 miliarde de dolari convenit cu Fondul Monetar Internațional.