Cea mai veche piață din Paris, înființată acum 400 de ani, a fost distrusă complet într-un incendiu

Cea mai veche piață din Paris, fondată acum 400 de ani, a fost distrusă complet într-un incendiu. FOTO. Profimedia Images

Un incendiu a distrus luni dimineaţă piaţa acoperită "Enfants Rouges" (Copiii Roşii), cea mai veche din Paris, şi a provocat prăbuşirea parţială a structurii sale metalice. Flăcările au fost stinse şi nu sunt victime, au anunţat autorităţile.

"Piaţa a fost complet distrusă, nu a mai rămas nimic din zona acoperită", a declarat un responsabil al pompierilor. Structura metalică a pieţei s-a prăbuşit parţial spre interior. Incendiul a fost stins, dar încă nu este clară originea acestuia, scrie Agerpres.



Le Marché des Enfants Rouges a été ravagé par un impressionnant incendie. →https://t.co/nbCjElz7MD https://t.co/ROePFO8h0N — Le Figaro (@Le_Figaro) October 12, 2026

Fondată în 1615, în timpul domniei regelui Ludovic al XIII-lea, piaţa "Enfants Rouges" este cea mai veche piaţă alimentară acoperită din Paris şi a fost inclusă din anul 1982 pe lista monumentelor istorice protejate.



FOTO: Profimedia Images

Situată în cartierul istoric Marais din centrul capitalei franceze şi frecventată de turişti, numele său se trage de la copiii orfani care erau găzduiţi într-un spital din apropiere, fondat în secolul al XVI-lea, şi care purtau uniforme roşii.



?Un feu a "ravagé" le marché des #EnfantsRouges, situé au cœur de la capitale. Il s'agit du plus vieux marché couvert de #Paris. Les précisions de notre journaliste Alexandra Quarini, qui se trouve sur place ‍⤵️ https://t.co/R8u6wgzLXS — FRANCE 24 Français (@France24_fr) October 12, 2026

Clasată în rândul celor 12 cele mai bune pieţe din lume de către Food & Wine Awards, această piaţă era şi o scenă de "street food", precum faimoasa Borough Market din Londra (primul loc în clasament) sau Chatuchak Market din Bangkok (locul doi).