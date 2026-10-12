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Cea mai veche piață din Paris, înființată acum 400 de ani, a fost distrusă complet într-un incendiu

G.M.
1 minut de citit Publicat la 14:02 12 Oct 2026 Modificat la 14:05 12 Oct 2026
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incendiu la piata
Cea mai veche piață din Paris, fondată acum 400 de ani, a fost distrusă complet într-un incendiu. FOTO. Profimedia Images

Un incendiu a distrus luni dimineaţă piaţa acoperită "Enfants Rouges" (Copiii Roşii), cea mai veche din Paris, şi a provocat prăbuşirea parţială a structurii sale metalice. Flăcările au fost stinse şi nu sunt victime, au anunţat autorităţile.

"Piaţa a fost complet distrusă, nu a mai rămas nimic din zona acoperită", a declarat un responsabil al pompierilor. Structura metalică a pieţei s-a prăbuşit parţial spre interior. Incendiul a fost stins, dar încă nu este clară originea acestuia, scrie Agerpres.

Fondată în 1615, în timpul domniei regelui Ludovic al XIII-lea, piaţa "Enfants Rouges" este cea mai veche piaţă alimentară acoperită din Paris şi a fost inclusă din anul 1982 pe lista monumentelor istorice protejate.

FOTO: Profimedia Images

Situată în cartierul istoric Marais din centrul capitalei franceze şi frecventată de turişti, numele său se trage de la copiii orfani care erau găzduiţi într-un spital din apropiere, fondat în secolul al XVI-lea, şi care purtau uniforme roşii.

Clasată în rândul celor 12 cele mai bune pieţe din lume de către Food & Wine Awards, această piaţă era şi o scenă de "street food", precum faimoasa Borough Market din Londra (primul loc în clasament) sau Chatuchak Market din Bangkok (locul doi).

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Etichete: paris incendiu

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