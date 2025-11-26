Cel mai înalt hotel din lume tocmai s-a deschis. Cum arată acum Ciel Dubai Marina: Toate camerele au geamuri din tavan până în podea

3 minute de citit Publicat la 10:42 26 Noi 2025 Modificat la 10:45 26 Noi 2025

Ciel Dubai Marina, Vignette Collection, cel mai înalt hotel din lume. Sursa foto: Ciel Dubai Marina

Cel mai înalt hotel din lume și-a deschis oficial porțile pentru oaspeți. Ciel Dubai Marina, cea mai nouă adăugire la Vignette Collection de la IHG, se alătură megastructurilor zgârie-nori din celebrul oraș.

Hotelul are 377 de metri înălțime, 82 de etaje și 1.004 camere și apartamente, potrivit Euronews.

Cel mai înalt hotel din lume s-a deschis în Dubai

Dubai se află în plin boom turistic. Orașul a primit 18,7 milioane de turiști internaționali anul trecut, cu 9% mai mult decât în 2023, și încearcă tot mai mult să atragă vizitatori bogați.

Investițiile străine în turism au depășit 2 miliarde de dolari (1,7 miliarde de euro) în 2024, iar Ciel Dubai Marina este emblematic pentru caracterul maximalist al acestui avânt.

„Suntem încântați să primim oaspeții la Ciel Dubai Marina, Vignette Collection, un reper vizionar care redefinește inovația, luxul și creativitatea la fiecare nivel”, a declarat Heinrich Morio, directorul general al hotelului.

„Acest hotel extraordinar reflectă statutul Dubaiului ca destinație globală pentru turism și afaceri, oferind o experiență la fel de înălțătoare pe cât este de memorabilă.”

Structura în formă de ac a fost proiectată de arhitecții NORR Group, iar totul se învârte în jurul înălțimii.

Toate camerele au ferestre din podea până în tavan pentru a profita de priveliștile panoramice asupra Palm Jumeirah, a orizontului Dubaiului și a Golfului Persic.

Există o piscină infinită exterioară orientată spre ocean la nivelul 76 – una dintre cele mai înalte din lume – iar vârful turnului găzduiește o platformă de observație cu priveliști ample până la orizont.

Arhitecții spun că designul Ciel abordează „multe provocări complexe, inclusiv eficiența resurselor și sustenabilitatea”.

„Ciel este ambițios, cu grădini închise dispuse vertical de-a lungul întregii înălțimi a turnului”, scrie firma de arhitectură pe site-ul său.

„Încă din fazele timpurii ale proiectării, analiza dinamicii computaționale a fluidelor și modelarea în tunelul aerodinamic au avut un impact dramatic asupra structurii și formei turnului.”

8 restaurante și o sală de sport deschisă non-stop

Facilitățile hotelului sunt la fel de extravagante ca designul.

Există opt locații de luat masa. West 13 oferă o experiență mediteraneană, cu paste făcute manual, gyros, tacos, mezze și produse de brutărie artizanale.

East 14 îi poartă pe oaspeți într-o aventură culinară asiatică cu ramen, pho, sushi, dim sum și curry. Risen Café and Artisanal Bakery servește mic dejun, prânz și un meniu disponibil toată ziua cu produse de patiserie proaspăt coapte și cafea de specialitate.

Cea mai spectaculoasă ofertă este Tattu, un concept modern asiatic născut în Marea Britanie și premiat. Hotelul are trei spații: Tattu Restaurant & Bar, Tattu Sky Pool și Tattu Sky Lounge.

Experiența începe la nivelul 74, unde restaurantul îi primește pe oaspeți într-o lume a „mitologiei antice, măiestriei moderne și bucătăriei chineze și japoneze contemporane”.

La nivelul 76 se află Tattu Sky Pool, la 310 metri înălțime, cu paturi lounge luxoase, gustări japoneze fusion și o atmosferă care evoluează de la relaxarea de zi la seturi DJ la apus.

Punctul culminant al experienței Tattu Dubai este la nivelul 81, unde Sky Lounge & Terrace combină muzica, cocktailurile și priveliștile panoramice de 360 de grade.

Există o sală de sport ultramodernă deschisă 24 de ore, cu vedere la skyline. La nivelul solului, oaspeții se pot bucura de acces la Soluna Beach Club pe Palm Jumeirah.

În februarie 2026, se va deschide și spa-ul la nivelul 61.